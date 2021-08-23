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23.08.2021 15:18
Рубрика: Происшествия

МЧС: Все очаги пожаров вблизи населенных пунктов Якутии ликвидированы

Текст: Тимофей Борисов

Все очаги пожаров, бушевавшие в пятикилометровой зоне до населенных пунктов в Якутии, ликвидированы, а сама обстановка с пожарами полностью под контролем. Об этом сегодня было заявлено на очередном селекторном совещании в Национальном антикризисном центре.

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"Группировка, созданная в Якутии, и поручение президента Российской Федерации Владимира Путина возложить координацию на МЧС России принесли свои положительные результаты. Обстановка полностью взята под контроль, основные очаги пожаров ликвидированы, угроза населенным пунктам снята", - прозвучало в докладе на селекторе.

Также стало известно, что сегодня по решению правительства РФ Росрезерв выделил для Якутии оборудование, технику и продовольствие. Все эти грузы будут доставлены в республику авиацией МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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