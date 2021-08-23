Минприроды: Лесные пожары продолжают тушить в 25 регионах

Тушение лесных пожаров продолжается в 25 регионах России, наиболее крупные - в Якутии, Башкирии, Коми и Мордовии, сообщает пресс-служба Минприроды. За предыдущую неделю удалось ликвидировать 573 лесных пожара в 46 регионах России на площади в 973 тысяч га.

Больше всего возгораний за минувшую неделю ликвидировали в Челябинской области, Якутии, Свердловской области, Башкирии, Курганской, Самарской и Иркутской областях.

С огнем в лесах сейчас борются 8,5 тысяч человек, в их распоряжении - 1,7 тысячи единиц техники. Также в тушении задействованы 26 воздушных судов, еще 66 самолетов и вертолетов занимаются мониторингом обстановки.

Основной причиной лесных пожаров по-прежнему являются человеческий фактор и грозы, считают в Минприроды.

Режим чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, действует в шести регионах России, еще в 60 регионах - особый противопожарный режим.