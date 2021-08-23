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23.08.2021 12:27
Рубрика: Происшествия

На Сахалине воздушный шар с туристами унесло в лес

Текст: Юлия Гарднер

В Сахалинской области прогулка туристов на аэростате едва не закончилась трагедией.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: воздушный шар сел на шоссе и устроил пробку

В субботу вечером местный житель организовал для мужчины и двух его дочерей полет на воздушном шаре в районе поселка Санаторный города Южно-Сахалинска. Однако путешествие пошло не по плану. Сильные порывы ветра стали сносить аэростат в противоположную сторону, к сопкам. Пилот попытался направить шар к месту планируемого приземления, но не смог этого сделать.

Вдобавок у воздушного шара стал заканчиваться газ, из-за чего приземлиться пришлось в лесу у реки Тайная. К счастью, никто не пострадал. Спустя шесть часов люди выбрались из леса на проселочную дорогу, где их забрал вызванный пилотом водитель автомобиля.

"Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг по проведению полета на аэростате, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК РФ.

По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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