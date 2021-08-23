Трутнев рассказал, чем Дальний Восток привлекателен для молодежи

Зампред правительства, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил детский лагерь "Юность", где встретился со старшеклассниками, участвовавшими в конкурсе "Большая перемена", рассказали в пресс-службе аппарата полпреда.

Школьники спросили у вице-премьера, какие перспективы есть на Дальнем Востоке у молодежи для саморазвития и получения конкурентоспособного образования. Он отметил, что уровень жизни человека во многом зависит от того, где он работает, и какой у него уровень образования, а также рассказал, что в регионе идет работа по поддержке бизнеса и молодых предпринимателей, создание рабочих мест в разных отраслях. Так, в эксплуатацию уже введены более 400 предприятий.

"Благодаря этим проектам создаются рабочие места с хорошей зарплатой, развиваются новые направления экономики, появляются новые специальности. Пожалуй, найти свое призвание, добиться реализации своих способностей и талантов на Дальнем Востоке можно быстрее, чем на любой другой территории нашей страны", - сказал Трутнев.

Он напомнил, что в сентябре во Владивостоке начнет работу Восточный экономический форум, куда прибудут гости из разных стран, а также представители крупных российских компаний.

"Смысл Восточного экономического форума в том, чтобы ещё раз рассказать всем инвесторам - и отечественным, и зарубежным, что на Дальнем Востоке разработаны лучшие механизмы поддержки бизнеса, а также чтобы получить обратную реакцию от инвесторов о том, что можно сделать ещё лучше для развития экономики дальневосточных регионов", - отметил вице-премьер и добавил, что также на рассмотрение президента будет внесен ряд предложений по развитию региона.

В частности, одной из точек притяжения молодежи может стать Дальневосточный федеральный университет. На форуме будет предложена программа по привлечению в учебное заведение лучших лекторов со всего мира.

Кроме того, идет работа по повышению качества жизни, так, в рамках программы "Дальневосточный гектар" любой житель России может получить земельный участок, и такой возможностью уже воспользовались более 90 тысяч человек. Действует льготная ипотека под 2% годовых, а из федерального бюджета выделяются средства на модернизацию социальной инфраструктуры.