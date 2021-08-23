В Бурятии задержаны "сотрудники банка", обокравшие дочь летчика Чкалова

В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники УМВД и Росгвардии задержали трех соучастников аферы, в результате которой дочь легендарного летчика Валерия Чкалова лишилась 23 миллионов рублей.

Уголовное дело об обмане Ольги Чкаловой было возбуждено в апреле. 82-летней женщине несколько раз звонили неизвестные, представляясь сотрудниками службы безопасности банка и следователи. Они убедили свою жертву перевести все сбережения на "безопасный счет".

"В полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны. Установлено, что злоумышленники звонили пожилой женщине на протяжении двух недель", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие ведется в Москве, поэтому задержанных в Бурятии подозреваемых доставили для разбирательств в столицу. У них дома в ходе обысков изъяли деньги, средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства совершения преступления.