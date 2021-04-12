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12.04.2021 17:59
Рубрика: Происшествия

В Москве возбудили дело об обмане дочери летчика Чкалова на 23 млн рублей

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет закончил проверку обмана дочери летчика Валерия Чкалова и возбудил уголовное дело. Дело завел следственный отдел по Басманному району столичного СК.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Там заявили, что возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ -"мошенничество в особо крупном размере".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Мошенники начали звонить россиянам от имени Следственного комитета

Вот что рассказывает старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. В апреле 2021 года жительнице столицы позвонили неизвестные лица, представившись сотрудниками Следственного комитета и службы безопасности банка. Последние сообщили, что персональные данные 81-летней женщины находятся в свободном доступе, и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Потерпевшая, введенная в заблуждение, перевела неизвестным более 23 миллионов рублей, сказала представитель ведомства.

Сейчас следствие уточняет все обстоятельства аферы и ищет граждан, причастных к обману.

В связи с очередным подобным случаем Следственный комитет напоминает об участившихся случаях телефонного мошенничества. "Лица, которые под различным предлогом убеждают граждан перевести денежные средства тем или иным способом, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации. Ведомство призывает граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о подобных фактах", - заявляют в СК.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет

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