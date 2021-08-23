Опубликован первый трейлер фильма "Владивосток"

На фестивале "Кинотавр" в сентябре этого года будет представлен фильм "Владивосток", съемки которого проходили весной. Первый трейлер картины уже появился в Сети.

Сюжет фильма разворачивается во Владивостоке во время пандемии. Главный герой скрывается в городе после совершения преступления, встречает девушку и влюбляется.

Фильм режиссера Антона Борматова "Владивосток" участвует в основном конкурсе "Кинотавра", соревнуясь еще с 14 кинолентами. Главные роли в нем исполнили Андрей Грызлов, Анастасия Талызина, Иван Шахназаров, Виталий Кищенко и Кирилл Плетнев. По словам режиссера, кино "все-таки о любви".

В картине запечатлены знаковые места Владивостока - маяк, Миллионка, Золотой мост, бывший радиопрозрачный геодезический купол для радара ПВО и другие.