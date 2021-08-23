В Магадане впервые пройдет военно-технический форум "Армия"

Международный военно-технический форум "Армия" впервые пройдет в Магадане. С 26 по 28 августа в столице Колымы откроются четыре площадки "Армии-2021": на площади Магаданская, на городском стадионе, в парке "Маяк" и в морском порту, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для жителей и гостей Магадана подготовят концерты, выставки военного снаряжения и спортивные соревнования. Военные поведут показные занятия по рукопашному бою, а местный военно-исторический клуб "Братина" устроит средневековый бой на мечах. В рамках социального проекта "Крылья Магадана" состоятся прыжки с парашютом в акваторию бухты Нагаево.

Кроме того, гости форума смогут побывать на судне "Александр Рогоцкий", которое в сентябре 2019 года вошло в состав Тихоокеанского флота. Корабль встретят в Магадане 26 августа.