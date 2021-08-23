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23.08.2021 04:19

В провинции Хэйлунцзян выращивают космический рис

На Смарт-ферме при филиале "Дружба" Хэйлунцзянской корпорации "Бэйдахуан" вошел в этап зрелости рис из космоса.
Фото: Сайт "Партнеры" Фото: Сайт "Партнеры"
Фото: Сайт "Партнеры"

Смарт-ферма площадью тысяча му (мера площади, ровная 1/15 га) представляет собой новую умную ферму, построенную филиалом в этом году, а также является одной из основных демонстрационных площадок для проведения технологической битвы "Зернохранилище на черноземе".

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Начальник отдела технологий сельскохозяйственного производства "Дружбы" Танцао Цзяцзы подсчитал, что один цельнозерновой рисовый колос на ферме дает урожай в 132 зернышка.

- Как правило, среднее число зернышек на один рисовый колос составляет 90. В следующем году эти "космические семена" будут использоваться для расширенных посевов, которые разделены на центральную, демонстрационную и распространенную площадки. Выручка на му на центральной площадке может достигать более 2000 юаней, а на демонстрационной - более 1000 юаней, - заявил Танцао Цзяцзы.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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