В провинции Хэйлунцзян выращивают космический рис

На Смарт-ферме при филиале "Дружба" Хэйлунцзянской корпорации "Бэйдахуан" вошел в этап зрелости рис из космоса.

Смарт-ферма площадью тысяча му (мера площади, ровная 1/15 га) представляет собой новую умную ферму, построенную филиалом в этом году, а также является одной из основных демонстрационных площадок для проведения технологической битвы "Зернохранилище на черноземе".

Начальник отдела технологий сельскохозяйственного производства "Дружбы" Танцао Цзяцзы подсчитал, что один цельнозерновой рисовый колос на ферме дает урожай в 132 зернышка.

- Как правило, среднее число зернышек на один рисовый колос составляет 90. В следующем году эти "космические семена" будут использоваться для расширенных посевов, которые разделены на центральную, демонстрационную и распространенную площадки. Выручка на му на центральной площадке может достигать более 2000 юаней, а на демонстрационной - более 1000 юаней, - заявил Танцао Цзяцзы.