В Улан-Удэ прибыл "Поезд Победы"

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы "Наука в годы Великой Отечественной войны" начал работу на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ, сообщается на сайте республики Бурятия.

- Я очень впечатлен экспозицией. Сопереживал от начала и до конца, как будто сам оказался в то сложнейшее время. Наши дети, внуки должны не только посмотреть на современную интерактивную экспозицию с доходчивым разъяснением, но и сопереживать, ведь именно это - основное, что хотели донести организаторы до наших детей, - говорит осмотревший экспозицию заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской.

Экскурсия по музею занимает около 40 минут. На выставке представлено 13 экспозиций о науке и технологиях от предвоенных лет до Великой Победы. Для создания инсталляций использовался подлинный реквизит времен Великой Отечественной войны.

Напомним, что "Поезд Победы" - масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России. В год науки и технологий, которым объявлены нынешний 2021, поезд путешествует по всей стране.