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23.08.2021 05:29
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке во время шторма погиб мужчина

Текст: Ольга Журман

На острове Русский во Владивостоке во время шторма погиб мужчина. Находясь на отдыхе, он прыгнул в море со скалы мыса Тобизина, но выплыть уже не смог, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

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Сообщение о необходимости оказания помощи отдыхающему поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Приморью. К моменту прибытия дежурной смены спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда тело мужчины уже находилось на береговой косе без признаков жизни. На катере к нему подойти было нельзя из-за высокой волны, погибшего подняли с помощью альпинистского снаряжения с берега.

Вытаскивая тело из воды, спасатели успели помочь другому мужчине, который тоже стал тонуть неподалеку от места трагедии. Затем сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в акватории требуется помощь еще четырем любителям плавать в штормовом море. Всех вывели на берег. Помощь врачей им не потребовалась.

Всего к спасательной операции было привлечено 10 человек и пять единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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