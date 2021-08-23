На острове Русский во Владивостоке во время шторма погиб мужчина. Находясь на отдыхе, он прыгнул в море со скалы мыса Тобизина, но выплыть уже не смог, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сообщение о необходимости оказания помощи отдыхающему поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Приморью. К моменту прибытия дежурной смены спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда тело мужчины уже находилось на береговой косе без признаков жизни. На катере к нему подойти было нельзя из-за высокой волны, погибшего подняли с помощью альпинистского снаряжения с берега.

Вытаскивая тело из воды, спасатели успели помочь другому мужчине, который тоже стал тонуть неподалеку от места трагедии. Затем сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в акватории требуется помощь еще четырем любителям плавать в штормовом море. Всех вывели на берег. Помощь врачей им не потребовалась.

Всего к спасательной операции было привлечено 10 человек и пять единиц техники.