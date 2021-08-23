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23.08.2021 14:20

Чувашия вошла в топ-3 по числу отраслей для цифровой трансформации

Текст: Сергей Кирсанов
Глава Чувашии Олег Николаев утвердил Стратегию цифровой трансформации республики, которая предусматривает реализацию 128 проектов по внедрению цифровых технологий в 17 отраслях.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Документ рассчитан до 2024 года и охватывает как региональные, так и федеральные проекты. По количеству отраслей, включенных в стратегию, республика вошла в топ-3 регионов страны.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- По итогам анализа региональных стратегий цифровой трансформации, Стратегия цифровой трансформации Чувашии признана лучшей среди прочих, и мы намерены ее сейчас очень активно внедрять в жизнь. Главная цель, конечно же, - качественное изменение процессов, которые происходят в нашей жизни. Это касается и государственного управления, и процессов организации бизнеса. А учитывая, что госуправление так или иначе всегда касается регулирования бизнес-процессов, то, конечно же, трансформация облегчает ведение бизнеса: укорачивает время принятия различных решений, упрощает процессы согласования и сопровождения каких-то важных процессов - будь то строительство, реконструкция, оказание социальных услуг. Здесь наша задача, чтобы в итоге либо простой гражданин, либо бизнес мог, как говорится, в один клик решить ту задачу, которая у него возникает на том или ином этапе реализации бизнес-проектов, либо решения жизненных ситуаций, - отметил Николаев.

Презентация документа состоялась на еженедельном совещании в республиканском Доме правительства. Как сообщила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина, федеральным министерством было определено шесть ключевых отраслей для трансформации - государственное управление, образование и наука, здравоохранение, транспорт и логистика, развитие городской среды и социальная сфера. Региональная стратегия включила 11 дополнительных направлений: сельское хозяйство, финансовые услуги, торговля и предпринимательство, энергетическая инфраструктура, безопасность, промышленность, культура, туризм, физическая культура и спорт, строительство, экология и природопользование.

- Больше всего проектов у нас набрала такая отрасль, как "Госуправление" - целых 30 проектов, потому что это межведомственная работа, куда вошли и дминистрация главы, и госслужба юстиции, и минцифры. Второй по объему раздел Стратегии - это "Здравоохранение", сюда вошли 19 инициатив. Третий - "Образование и наука", четвертый - "Сельское хозяйство", - сообщила министр.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Информацию обо всех проектах можно узнать на специально запущенном сайте http://цифра21.рф. Здесь же пользователи смогут принять личное участие в доработке стратегии. Майнина отметила, что работа над реализацией проектов будет продолжена в рамках проектного управления с формированием межведомственных рабочих группа.

Разработать в регионах стратегии в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в конце прошлого года поручил глава государства. Предполагается, что для реализации стратегий будет внедрено отечественное программное обеспечение с технологиями искусственного интеллекта, что поможет качественно изменить бизнес-процессы и способы экономической деятельности.

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