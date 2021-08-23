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23.08.2021 05:50
Рубрика: Экономика

Котелок варит

Две компании создадут общий центр рационализации
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Спецвыпуск № 190(8541)
Два предприятия из Новоспасского района Ульяновской области - строительная компания "Силикат" и грузоперевозчик "Центротех" - победили во всероссийском конкурсном отборе на право создания флагманских центров рационализации, или "точек кипения Hi-Tech".
В конце сентября коллектив строителей начнут обучать приемам бережливого производства. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области В конце сентября коллектив строителей начнут обучать приемам бережливого производства. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
В конце сентября коллектив строителей начнут обучать приемам бережливого производства. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Об этом сообщила Корпорация развития Ульяновской области. Конкурс был организован Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) совместно с минэкономразвития и "Платформой НТИ".

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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"С открытием "точек кипения Hi-Tech" начинается практическая реализация очень важной инициативы в рамках национального проекта "Производительность труда" по возрождению движения рационализаторства в России. Мы создаем понятную для каждого систему сбора рационализаторских предложений", - сообщил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов.

По информации региональной Корпорации развития, участники проекта смогут внедрять хакатоны, командные интенсивы по решению производственных задач, воркшопы, аналитические сессии, участвовать в тиражировании лучших производственных практик, решений и технологий, подключаться к диалогу о создании отраслевых стандартов автоматизации и цифровизации.

Поскольку обе компании входят в группу "Проминвест", их руководство пришло к согласованному решению - организовать одну общую "точку кипения". Плоды ее работы будут доступны и другим компаниям, входящим в ГК. Также обе компании являются участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". По словам руководителя регионального Центра компетенций развития промышленности Игоря Рябикова, группа внедряет практики бережливого производства, кроме того, реализует проект стоимостью 500 миллионов рублей по модернизации производства для выпуска новых видов продукции.

Флагманский центр рационализации решено создать на базе "Силиката". Сейчас специалисты завода проходят курсы по организации работы точки и предлагают поместить ее на территории Новоспасского технологического техникума, с которым сотрудничают в сфере подготовки кадров и где с непосредственным участием предприятия уже создано высокотехнологичное пространство для деловых и образовательных мероприятий.

Как новосибирские компании повышают производительность труда

Как участник нацпроекта "Производительность труда", строительная компания вскоре получит адресную консультационную поддержку Федерального центра компетенций: 29 сентября эксперты ФЦК приступят к обучению коллектива завода передовым практикам бережливого производства. Но уже сейчас сотрудники компании изучают тематические материалы на онлайн-платформе нацпроекта.

"Мы с нетерпением ждем запуска "Точки кипения" и сотрудничества с экспертами ФЦК, для того чтобы перенять и внедрить у себя передовые инструменты рационализаторства и повышения производительности", - прокомментировал директор компании "Силикат" Александр Солдатов.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область

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