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23.08.2021 11:23
Рубрика: Власть

"КуйбышевАзот" выпускает свою продукцию 55 лет

Текст: Анна Шепелева (Самара)
В Тольятти 55 лет назад химическое предприятие "КуйбышевАзот" начало работать по полной технологической схеме, получив первую продукцию. Сегодня без продукции компании невозможно представить жизнь современного человека. И речь не только об азотных удобрениях, благодаря которым удается обеспечивать продовольствием растущее население Земли. В последние полтора года остро востребованы промышленные газы. Совместное предприятие "КуйбышевАзота" - единственный производитель медицинского кислорода в Самарской области. От поставок газа в больницы зависит спасение жизней.
Благодаря постоянному обновлению действующих и строительству новых мощностей "КуйбышевАзот" добился существенного роста производства. Фото: "КуйбышевАзот" Благодаря постоянному обновлению действующих и строительству новых мощностей "КуйбышевАзот" добился существенного роста производства. Фото: "КуйбышевАзот"
Благодаря постоянному обновлению действующих и строительству новых мощностей "КуйбышевАзот" добился существенного роста производства. Фото: "КуйбышевАзот"

"КуйбышевАзот" выпускает также весь российский полиамид, а с учетом дочерних компаний и весь отечественный объем полиамидных нитей и тканей. Список использования полимера этого материала и его производных очень широк. Это и всевозможные автомобильные компоненты: от элементов салона и обивки до деталей машин, одежда, повседневная, спортивная и специальная ведомственная, экипировка, рюкзаки, палатки, ковровые покрытия и многое другое. А также парашюты, канаты и тросы, конвейерные ленты для шахт и карьеров. Кордная ткань необходима для армирования шин транспорта большой грузоподъемности.

Тольяттинские предприятия все больше уделяют внимания вопросам охраны природы

Благодаря постоянному обновлению действующих и строительству новых мощностей "КуйбышевАзот" добился существенного роста производства, повышения энергоэффективности и сокращения ресурсопотребления при снижении воздействия на окружающую среду.

Так, за последние 20 лет в эксплуатацию введено 17 новых производств, создано семь совместных предприятий с крупнейшими мировыми компаниями, в том числе с такими как DSM (Нидерланды), Praxair (США), Linde Group (Германия), MaireTecnimontGroup (Италия). В развитие "КуйбышевАзота" вложено 94 миллиарда рублей, более половины из которых приходится на последние пять лет.

В этом году часть проектов находится на завершающей стадии. Например, производство сульфат-нитрат аммония - комплексных удобрений с улучшенными потребительскими свойствами, с объемом инвестиций - 4,3 миллиарда рублей. Продолжается строительство новой установки грануляции и выпарки мощностью 2000 тонн в сутки на производстве аммиачной селитры, начаты проектные работы и подготовка площадки под второй этап проекта - агрегат слабой азотной кислоты мощностью 1 500 тонн в сутки, планируемые инвестиции 13,5 миллиардов рублей. В результате реализации проекта ожидается снижение выбросов в 200 тонн в год. В активной стадии строительства находится производство гранулированного карбамида в партнерстве с итальянским концерном Maire Tecnimont Group с планируемыми инвестициями в 19 миллиардов рублей. Ожидаемый ввод в эксплуатацию - 2022 год.

Производства "КуйбышевАзота" развиваются, постоянно сокращая воздействие на окружающую среду. Только в прошлом году предприятие направило на природоохранные программы пять миллиардов рублей, в том числе капитальные - три миллиарда. С 2015 года при росте производства в 1,3 раза выбросы уменьшены в 1,3 раза, парниковые - в 1,3 раза. В прошлом году компания запустила 1-ю очередь очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района Тольятти, в этом году планируется ввод 2-й очереди. В результате ожидается сокращение объема сброса загрязненных сточных вод на 10,5 миллионов кубических метров в год.

Страницы истории "КуйбышевАзота" - уже давно вписаны в историю Тольятти. Предприятие построило десятки жилых домов, детских садов, общежитий, объектов инфраструктуры. Благодаря химикам, в городе появилась турбаза - легендарный "Подснежник", заработал первый городской центр досуга "Золотой якорь". А еще крупнейший в Поволжье яхт-клуб "Дружба", санаторий "Ставрополь" и прообраз Тольяттинской филармонии - ДК "Юбилейный".

Вид на центральную проходную КАТЗ, лето 1972 года. Фото: Архив "КуйбышевАзота"

В компании трудятся поколениями и династиями. Гордятся и работой, и условиями: заработной платой выше, чем в среднем по региону, одним из лучших коллективных договоров в области, льготами и собственными соцобъектами - санаторием-профилакторием "Ставрополь", базой отдыха "Подснежник", крупнейшим в Поволжье яхт-клубом "Дружба", медсанчастью, спортзалами, спортивными командами и многим другим. Построенные заводом объекты продолжают оставаться важной составляющей компании. Так, во многом благодаря поддержке предприятия Тольятти и Самарская область остается одним из крупнейших яхтенных и спидвейных центров России.

Справка "РГ":

ПАО "КуйбышевАзот" - одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки в России, СНГ и Восточной Европе, входит в число крупнейших производителей азотных удобрений. Предприятия и представительства компании находятся в Китае, Германии, Сербии, Индии, 10 регионах России.

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