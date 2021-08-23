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23.08.2021 17:51

На федеральном уровне высоко оценили вклад Прикамья в борьбу с COVID-19

На федеральном уровне высоко оценили вклад Прикамья в борьбу с COVID-19
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Учреждения здравоохранения региона проверила консультативная бригада федеральных экспертов под руководством эпидемиолога Национального медицинского центра радиологии Минздрава РФ Светланы Осадчей. Также в нее вошли специалисты НИМЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, НМИЦ хирургии имени Вишневского и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования (Барнаул).
Фото: Администрация губернатора Пермского края Фото: Администрация губернатора Пермского края
Фото: Администрация губернатора Пермского края

Эксперты оценили систему оказания медпомощи пациентам с подозрением на коронавирус и заболевшим. Дополнительно они проверили методическую поддержку учреждений здравоохранения. В частности, повторили путь пациента от вызова врача при появлении симптомов до госпитализации в стационар и выписки из него. Федералы побывали в Пермском кардиодиспансере, краевом госпитале для ветеранов войн, клинической больнице имени Гринберга, КМСЧ № 1, КБ Свердловского района Перми, краевой клинической больнице и других.

В поликлиниках была проанализирована работа ковидных бригад, "неотложки", проверено соблюдение принципов маршрутизации пациентов с признаками болезни и без них, а также дана оценка оснащению каждого кабинета, четкости заполнения медицинской документации.

В стационарах особое внимание было уделено соблюдению санэпидрежима, оснащению и уровню реанимационной помощи.

- В реанимационных отделениях он соответствует стандартам и клиническим рекомендациям по лечению больных с коронавирусом. Серьезных замечаний нет. Обсуждали проблемы, делились опытом их решения, - рассказала Светлана Осадчая.

Также она отметила, что в учреждениях края соблюдаются все требования санэпидрежима. В ряде стационаров было предложено провести корректировку логистики в санпропускниках.

Наивысший рейтинг в итоге присвоен отделению реанимации Пермской краевой клинической больницы - здесь самый высокий уровень оказания помощи. Также была отмечена работа реанимации больницы имени Гринберга. В плане организации противоэпидемических мероприятий эксперты отдали ведущее место краевой детской клинической больнице.

- Хочу поблагодарить пермских медиков за стойкость и мужество и пожелать здоровья. Берегите его, коллеги, и постарайтесь сохранить себя в этих тяжелейших условиях, в которых всем нам приходится работать, - резюмировала Светлана Осадчая.

- Сейчас, во время роста нагрузки на медорганизации, помощь врачам нужна. Это нужно, чтобы они, медсестры и другие работники чувствовали поддержку пермяков, понимали, что они не одни. Поэтому давайте вместе создадим условия, в которых труд медиков в этих сложных условиях будет настолько удобным и комфортным, насколько это возможно, а пациенты получили необходимое лечение и шли на поправку, - сказал глава региона Дмитрий Махонин.

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