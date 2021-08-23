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23.08.2021 17:27
Рубрика: Власть

Никита Хилимончик: Задача Оренбуржья - слезть с "сырьевой" иглы

Текст: Алина Романова (Оренбург)
По итогам текущего года рост экспорта в Оренбуржье составит 1,8 процента. Перед областью стоит задача не только восстановить внешнеторговый оборот после падения, связанного с пандемией, но и изменить структуру экспорта. Если традиционно в нем преобладала сырьевая составляющая, то сегодня следует делать акцент на создании в регионе совместных предприятий с зарубежными партнерами.
Фото: Сергей Медведев Фото: Сергей Медведев
Фото: Сергей Медведев

Об этом заявил генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Никита Хилимончик.

Фото: Сергей Медведев
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Напомним, что в результате пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений объем внешнеторгового оборота области в минувшем году уменьшился на 10 процентов, составив 1790 миллионов долларов. Сейчас регион активно восстанавливает утраченные позиции: к концу 2021-го этот показатель планируется довести до 1822 миллионов долларов. По итогам первых пяти месяце года базовый сценарий выполнен на 46 процентов.

- Экспортная повестка становится все более актуальной для нашего региона. С каждым годом увеличивается количество компаний, выходящих на внешние рынки, - прокомментировал ситуацию Никита Хилимончик. - Да, у нас пока 85 процентов из всего внешнего оборота - экспорт сырья и металлов. За последний год экспортные пошлины на сырье повысились. И это открывает перед нашим регионом новые возможности.

По словам руководителя корпорации, в сложившихся условиях инвесторам становится выгоднее строить и развивать производства в Оренбуржье: наращивать переработку, производить продукцию с высокой добавочной стоимостью. И этот фактор сегодня необходимо использовать как можно активнее.

- Впрочем, для местных товаропроизводителей тоже открываются новые горизонты, - отметил собеседник. - Если смотреть на результативность работы Оренбургского экспортного центра, то все больше предприятий расширяют свои границы и выходят на международные рынки (налажены поставки в 21 страну).

Пример тому - семейное предприятие "Андреевское подворье", которое начало экспортировать макароны под знаком "organic" в Китай. А завод бурового оборудования поставил свои установки в Эстонию.

Фото: Сергей Медведев
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Внешнеторговый оборот Оренбуржья по итогам пяти месяцев 2021-го составляет 845 миллионов долларов.

- Цифры пока не сильно превышают уровень 2020 года, но нам есть куда расти, - констатировал Хилимончик. - Наши первоочередные задачи: слезать с сырьевой "иглы", использовать открывающиеся возможности, привлекать и открывать новые производства для переработки сырья, что добывается у нас. Оренбургская область все больше становится интересной для инвесторов. Сейчас ведём переговоры с иностранными партнерами об открытии новых предприятий. Нам есть, что предложить! И это в наших силах.

Справка "РГ"

В структуре экспорта Оренбуржья сегодня 53,8 процента занимают минеральные продукты, 31,3 процента - металлы и изделия из них, 2,9 процента - продукция химической промышленности, 3 процента - продукты растительного происхождения, 2,3 процента - пищевые продукты, напитки, табак.

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