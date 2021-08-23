Путин принял участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода

Новости

В провинции Хэйлунцзян выращивают космический рис 04:19
Иммунолог: Вакцинация 80-90% жителей планеты замедлит мутации коронавируса 04:08
Посол РФ: Около 400 афганцев с российским гражданством попросили о помощи 03:36
При пожаре на нефтяной платформе у берегов Мексики пострадали 5 человек 03:03
Байден назвал правильным свое решение о выводе войск из Афганистана 02:46
Пушков назвал удобной позицию Германии по "Северному потоку-2" 01:42
"Марселю" присудят техническое поражение за отказ возобновить матч с "Ниццей" 01:30
Рублев проиграл Звереву в финале турнира в Цинциннати 01:22
Байден: США эвакуировали из Афганистана почти 33 тысячи человек 00:35
Вильфанд: Дальний Восток и юг страны ждут ливни и шквалистый ветер 22.08.2021
За сутки 92 военнослужащих выздоровели от коронавируса 22.08.2021
В Узбекистане в рамках АрМИ-2021 соревнуются военные медики 22.08.2021
Иммунолог спрогнозировал появление способных обходить антитела штаммов ковида 22.08.2021
Умерла первая красавица Молливуда Читра 22.08.2021
Гол Лукаку помог "Челси" обыграть "Арсенал" 22.08.2021
Умер создатель The Everly Brothers Дон Эверли 22.08.2021
Актер-великан Игорь Вовковинский умер в 38 лет 22.08.2021
Умерла итальянская актриса Николетта Орсомандо 22.08.2021
Роналду не захотел выйти в стартовом составе "Ювентуса" на матч с "Удинезе" 22.08.2021
Талибы готовят операцию по захвату провинции Панджшер 22.08.2021
Захарова указала на отсутствие флага ЕС на конференции Меркель и Зеленского 22.08.2021
Криптовалютные компании массово покидают Китай с огромными убытками 22.08.2021
Ученые выяснили, какие продукты сокращают жизнь 22.08.2021
Отряды сопротивления в провинции Панджшер отказались сдаться талибам 22.08.2021
Синоптик рассказал, когда спадет рекордная жара в российских регионах 22.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
23.08.2021 03:00
Рубрика: Власть

Путин принял участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(8541)
В субботу президент принял участие в торжествах по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Владимир Путин выступил с речью на гала-концерте "Начало нового", пообещал кредиты на инфраструктурные проекты и пригласил всех посетить город.

"Нижний, как его издавна ласково и тепло называют, хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России", - заявил президент на гала-концерте. "Их олицетворяют старинные храмы, духовные святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам Кремль и мощные современные заводы, Ока и Волга, древние торговые пути и транспортные магистрали, связывающие всю Евразию. Как точно подметил когда-то Илья Репин, Нижний - это город, "царственно поставленный над всем востоком России", - сказал он.

Фото: Константин Завражин
Путин предложил поддержать пенсионеров, военнослужащих и семьи с детьми

"Здесь всегда жили люди колоссальной внутренней силы. Во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества", - продолжил Путин. В конце XIV века нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, а в начале XVII века под руководством Минина и Пожарского нижегородцы сделали все, чтобы положить конец Смуте, восстановить суверенитет страны.

"Патриотизм, гражданственность и смелость - в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты", - отметил Путин. Здесь родились механик Кулибин и математик Лобачевский, а Сормовские заводы, запуск первой мартеновской печи стали символом масштабной русской индустриализации. В годы Великой Отечественной войны жители проявили героизм не только на фронте, но и в тылу - Нижний по праву удостоен звания "Город трудовой доблести". В советское время здесь создавался экономический и оборонный потенциал, уникальные технологии мирного атома и ядерный щит нашей страны.

"Нижний Новгород - это буквально сплав древности и современности. Собственно, история всегда и создается через развитие, через талант, волю, дерзновенность людей", - продолжил Путин. Сейчас это один из ключевых промышленных и технологических центров, в котором сосредоточены и традиционные, и самые передовые отрасли, формируется международный IT-кластер и научно-образовательный центр мирового уровня.

Задачам будущего должна соответствовать и среда для жизни. Путин обсудил с губернатором планы по развитию города. Это, в частности, формирование квартала высоких технологий, модернизация транспортной системы. Для реализации таких масштабных, социально значимых проектов регион будет в полной мере задействовать новый механизм развития - инфраструктурные кредиты. "Решения по этим вопросам приняты", - заявил президент.

Нижний Новгород завораживает, очаровывает своей красотой, это уютный и одновременно очень динамичный город, оценил Путин и пригласил всех его посетить. Президент и сам осмотрел достопримечательности, в частности, реконструированный Нижегородский кремль, поднялся на колокольню Спасо-Преображенского собора, поставил свечи в Михайло-Архангельском соборе и подошел к могиле Кузьмы Минина. Путин также возложил цветы к Вечному огню.

Президент побывал в городском парке "Швейцария" и побеседовал с губернатором. Глеб Никитин попросил поддержать проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Нижний Новгород. "Можно будет из центра до центра доехать за час сорок", - подсчитал он.

Кстати

Президенты России и Казахстана провели в субботу переговоры в Кремле. Один из самых актуальных вопросов - ситуация в Афганистане. Обсуждение вопросов безопасности продолжится сегодня в формате видеоконференции в рамках ОДКБ.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Путин призвал не заставлять делать прививки от коронавируса
Пушков назвал удобной позицию Германии по "Северному потоку-2"
Иммунолог спрогнозировал появление способных обходить антитела штаммов ковида
Отряды сопротивления в провинции Панджшер отказались сдаться талибам
Матч "Ницца" - "Марсель" был прерван из-за массовой драки
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных