Путин принял участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода

В субботу президент принял участие в торжествах по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Владимир Путин выступил с речью на гала-концерте "Начало нового", пообещал кредиты на инфраструктурные проекты и пригласил всех посетить город.

"Нижний, как его издавна ласково и тепло называют, хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России", - заявил президент на гала-концерте. "Их олицетворяют старинные храмы, духовные святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам Кремль и мощные современные заводы, Ока и Волга, древние торговые пути и транспортные магистрали, связывающие всю Евразию. Как точно подметил когда-то Илья Репин, Нижний - это город, "царственно поставленный над всем востоком России", - сказал он.

"Здесь всегда жили люди колоссальной внутренней силы. Во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества", - продолжил Путин. В конце XIV века нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, а в начале XVII века под руководством Минина и Пожарского нижегородцы сделали все, чтобы положить конец Смуте, восстановить суверенитет страны.

"Патриотизм, гражданственность и смелость - в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты", - отметил Путин. Здесь родились механик Кулибин и математик Лобачевский, а Сормовские заводы, запуск первой мартеновской печи стали символом масштабной русской индустриализации. В годы Великой Отечественной войны жители проявили героизм не только на фронте, но и в тылу - Нижний по праву удостоен звания "Город трудовой доблести". В советское время здесь создавался экономический и оборонный потенциал, уникальные технологии мирного атома и ядерный щит нашей страны.

"Нижний Новгород - это буквально сплав древности и современности. Собственно, история всегда и создается через развитие, через талант, волю, дерзновенность людей", - продолжил Путин. Сейчас это один из ключевых промышленных и технологических центров, в котором сосредоточены и традиционные, и самые передовые отрасли, формируется международный IT-кластер и научно-образовательный центр мирового уровня.

Задачам будущего должна соответствовать и среда для жизни. Путин обсудил с губернатором планы по развитию города. Это, в частности, формирование квартала высоких технологий, модернизация транспортной системы. Для реализации таких масштабных, социально значимых проектов регион будет в полной мере задействовать новый механизм развития - инфраструктурные кредиты. "Решения по этим вопросам приняты", - заявил президент.

Нижний Новгород завораживает, очаровывает своей красотой, это уютный и одновременно очень динамичный город, оценил Путин и пригласил всех его посетить. Президент и сам осмотрел достопримечательности, в частности, реконструированный Нижегородский кремль, поднялся на колокольню Спасо-Преображенского собора, поставил свечи в Михайло-Архангельском соборе и подошел к могиле Кузьмы Минина. Путин также возложил цветы к Вечному огню.

Президент побывал в городском парке "Швейцария" и побеседовал с губернатором. Глеб Никитин попросил поддержать проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Нижний Новгород. "Можно будет из центра до центра доехать за час сорок", - подсчитал он.

Кстати

Президенты России и Казахстана провели в субботу переговоры в Кремле. Один из самых актуальных вопросов - ситуация в Афганистане. Обсуждение вопросов безопасности продолжится сегодня в формате видеоконференции в рамках ОДКБ.