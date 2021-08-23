Регионы получили первые кредиты на развитие инфраструктуры

Новости

Супермен станет гомосексуалистом 19:24
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Бека Бека 19:18
Нурмагомедов раскритиковал ринг-герлз в ММА 19:16
Скарлетт Йоханссон обвинила Disney в женоненавистничестве 19:15
В Киргизии в результате ДТП погибли 9 человек 18:57
МВД России предупредило иностранцев об изменении порядка пребывания в РФ 18:51
Уехавший в ФРГ афганский министр стал курьером в Лейпциге 18:48
Ученые научились выявлять ботов в соцсетях по социальным связям 18:37
"Школьные" выплаты получили родители более 20 млн детей 18:34
В Госдуме назвали "Крымскую платформу" мертворожденной инициативой 18:30
Карелова: Поступило почти 2,4 млн заявлений на получение новых соцвыплат 18:29
В Британии возникла нехватка водителей грузовиков 18:09
Аналитики спрогнозировали ситуацию с выдачей ипотеки в 2021 году 18:02
Россия и Венгрия обсуждают снятие ограничений на поездки 17:50
Фермер раскрыл главную опасность куриного мяса 17:44
Патрушев обсудил с Салливаном ситуацию в Афганистане 17:40
"Локомотив" объяснил скандальный пост в соцсетях про своего бывшего игрока 17:37
Благоустройство сквера имени Чехова в Москве выполнено на 80% 17:36
Ученые нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса 17:24
Видео: исхудавшая МакSим заново учится ходить после комы 17:23
В Реутове возбудили дело в отношении жестокой санитарки из дома престарелых 17:21
Путин пообщался с курсантами 17:15
Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил эффект от вакцинации 17:15
Ученые нашли метод диагностики рака легких по анализу крови 17:13
ОДКБ выступила за инклюзивный мирный диалог в Афганистане 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
23.08.2021 19:37
Рубрика: Экономика

Регионы получили первые кредиты на развитие инфраструктуры

Текст: Марина Трубилина
Первые два региона получили бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры, сообщается на сайте правительства. Ими стали Нижегородская область и Якутия. Заявки от этих регионов на предоставление кредитов были утверждены правительственной комиссией, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Нижегородская область получит 8,373 млрд рублей для комплексного развития Нижегородской агломерации. Регионом подготовлен проект строительства инфраструктуры на период по 2026 год. Строительство будет финансироваться как в рамках госпрограммы, так и за счет внебюджетных источников.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как застройщик развивает социальную инфраструктуру Екатеринбурга

Предусмотрен редевелопмент исторической части города, а также освоение новых территорий и строительство инфраструктуры в новых жилых районах, где появится более 2,7 млн кв. м жилья, сообщил вице-премьер.

Помимо этого для развития Нижегородской агломерации запланирована комплексная модернизация общественного транспорта. Уже в нынешнем году 1 млрд рублей из предоставленных средств будет потрачен на проектирование метро.

Нижегородская область комплексно подошла к подготовке заявки и кроме заявки в рамках своего лимита предоставила дополнительные проекты, которые будут рассматриваться после 1 октября на конкурсной основе, добавил вице-премьер.

Якутии будут предоставлены бюджетные кредиты на 4,163 млрд рублей. Эти средства направят на реализацию трех проектов. В их числе - комплексная застройка квартала "Воинская часть" (микрорайон Звёздный) Якутска, застройка квартала "Р" в Нерюнгри, а также строительство жилых и инфраструктурных объектов в рамках реализации проекта "Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей".

Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Путин пообещал помочь Мордовии справиться с закредитованностью

Таким образом, с привлечением бюджетных кредитов в регионе будет построена инфраструктура для 83 многоквартирных домов разной этажности и общежития. Также в регионе появятся новые объекты инженерной инфраструктуры и социальные объекты - школы, детские сады, поликлиники, крытый хоккейный корт.

Проекта по модернизации речного флота позволит создать около 700 новых рабочих мест.

Инфраструктурные бюджетные кредиты предоставляются регионам на срок не менее 15 лет по ставке не более 3% годовых.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Экономика Казна Бюджеты регионов Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Дальний Восток ПФО Нижегородская область ДФО Якутия

Главное сегодня

Путин поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов
Путин обсудил с королем Иордании Сирию и Афганистан
В МИД заявили, что у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT
Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии