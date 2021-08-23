Регионы получили первые кредиты на развитие инфраструктуры

Нижегородская область получит 8,373 млрд рублей для комплексного развития Нижегородской агломерации. Регионом подготовлен проект строительства инфраструктуры на период по 2026 год. Строительство будет финансироваться как в рамках госпрограммы, так и за счет внебюджетных источников.

Предусмотрен редевелопмент исторической части города, а также освоение новых территорий и строительство инфраструктуры в новых жилых районах, где появится более 2,7 млн кв. м жилья, сообщил вице-премьер.

Помимо этого для развития Нижегородской агломерации запланирована комплексная модернизация общественного транспорта. Уже в нынешнем году 1 млрд рублей из предоставленных средств будет потрачен на проектирование метро.

Нижегородская область комплексно подошла к подготовке заявки и кроме заявки в рамках своего лимита предоставила дополнительные проекты, которые будут рассматриваться после 1 октября на конкурсной основе, добавил вице-премьер.

Якутии будут предоставлены бюджетные кредиты на 4,163 млрд рублей. Эти средства направят на реализацию трех проектов. В их числе - комплексная застройка квартала "Воинская часть" (микрорайон Звёздный) Якутска, застройка квартала "Р" в Нерюнгри, а также строительство жилых и инфраструктурных объектов в рамках реализации проекта "Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей".

Таким образом, с привлечением бюджетных кредитов в регионе будет построена инфраструктура для 83 многоквартирных домов разной этажности и общежития. Также в регионе появятся новые объекты инженерной инфраструктуры и социальные объекты - школы, детские сады, поликлиники, крытый хоккейный корт.

Проекта по модернизации речного флота позволит создать около 700 новых рабочих мест.

Инфраструктурные бюджетные кредиты предоставляются регионам на срок не менее 15 лет по ставке не более 3% годовых.