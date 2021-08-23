Скончался бывший руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов

В понедельник на 92-м году жизни скончался экс-руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов, сообщает сайт Ульяновского госуниверситета.

Юрий Самсонов - видный государственный, политический, общественный деятель, почетный гражданин Ульяновской области, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Знака Почета, медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", обладатель почетного знака Ульяновской области "За веру и добродетель".

Он занимал должность директора механического завода (1979-1982), руководил регионом на посту секретаря Ульяновского обкома КПСС (1987-1990), был заместителем председателя Комитета по вопросам обороны и госбезопасности Верховного совета СССР (1990-1992).

Портал упоминает о том, что главным делом своей жизни сам Юрий Григорьевич считал создание Ульяновского госуниверситета.

Церемония прощания с Юрием Самсоновым состоится 25 августа.