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23.08.2021 05:39
Рубрика: Общество

Водород поднимет дрон

Ученые ускорили создание двигателей для беспилотников
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Спецвыпуск № 190(8541)
Самарские ученые придумали, как в два раза сократить сроки создания газотурбинных двигателей. Рожденный в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева малоразмерный агрегат успешно прошел испытания.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это прототип серии двигателей, которые могут работать на экологически чистых видах альтернативного топлива, в том числе с добавлением водорода. Подобные агрегаты могут применяться на беспилотных летательных аппаратах и в энергетике - на объектах энергоснабжения небольших населенных пунктов, микрорайонов, промышленных предприятий, торговых центров, больниц. Проект по созданию опытного образца двигателя поддержал Инновационный фонд Самарской области, выделив на него три миллиона рублей.

Фото: iStock
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"Разработанная здесь перспективная технология проектирования и производства позволит создавать новые малоразмерные газотурбинные двигатели всего за полтора года", - рассказал исполнительный директор Института двигателей и энергетических установок (ИДЭУ) Виталий Смелов.

В два раза ускорить процессы проектирования и производства нового изделия ученые смогли благодаря применению цифровых сопряженных двойников двигателя. Кроме того, они использовали виртуальный испытательный полигон. На нем ученые смоделировали параметры рабочих процессов, особое внимание уделив процессам в камере сгорания.

"Задача проектирования малоразмерного газотурбинного двигателя актуальна и противоречива, так, при уменьшении размеров самого агрегата уменьшаются величины КПД узлов, возрастают потери в проточной части. Поэтому создаваемые математические модели рабочих процессов двигателя должны корректироваться с учетом малоразмерности изделия", - отметил Виталий Смелов.

Технология позволит создавать новые малоразмерные газотурбинные двигатели всего за полтора года

Детали двигателя (входное устройство, компрессор, камера сгорания, турбина и сопло) были изготовлены в университетской лаборатории аддитивных технологий на 3D-принтере с использованием отечественных металлических порошковых композиций.

"Одна из перспективных сфер применения подобных двигателей - малая энергетика. Она нуждается в газотурбинных приводах малой мощности, работающих на синтез-газе (преимущественно смесь монооксида углерода и водорода), который вырабатывается из биологических продуктов и отходов", - отметил Виталий Смелов. Сегодня на этом рынке в России используются, как правило, малоразмерные газотурбинные двигатели зарубежного производства.

Кстати
Фото: iStock
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Самарский университет имени академика С.П. Королева создает инжиниринговый центр, в котором будут идти разработки в области перспективного газотурбинного двигателестроения, развития цифровых интеллектуальных технологий и инноваций в сфере машиностроения и энергетики. На создание и развитие центра из федерального бюджета выделено более 222 миллионов рублей. Инжиниринговый центр вуза будет развиваться в тесном взаимодействии со стратегическим двигателестроительным предприятием "ОДК-Кузнецов".

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