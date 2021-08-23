В Башкирии ребенок погиб от ожогов после возгорания бочки

В Башкирии в селе Акъяр двое детей получили ожоги в результате возгорания содержимого бочки. Один из них умер в больнице, сообщили в региональном управлении СКР.

Следствие установило, что днем 17 августа сотрудники одной из пожарно-спасательных частей ГУ МЧС России по Башкирии во время тушения пожара в гараже, извлекли из него металлическую бочку. После этого бочка осталась на улице и попала в поле зрения двоих шестилетних детей. Во время игры они подожгли емкость, не подозревая, что внутри находится легковоспламеняющееся вещество. В результате его возгорания дети получили термические ожоги 90 и 50 процентов поверхности тела и были госпитализированы. Через шесть дней один из детей умер.

По предварительным данным, в бочке находился карбид.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека". Сейчас идет допрос очевидцев, сотрудников пожарной части и сотрудников МЧС, находившиеся на месте происшествия.