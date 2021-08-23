В Чувашии направят допсредства на жилье для детей-сирот

Почти 43 миллиона рублей дополнительно направят в Чувашии на улучшение жилищных условий детей-сирот. Распоряжение об этом подписал глава республики Олег Николаев.

Увеличение финансирования связано с пересмотром цены квадратного метра жилья в регионе. С учетом ранее предусмотренных средств общая сумма на 2021 год составила 399,4 миллиона рублей.

- Выделенные дополнительные средства помогут обеспечить детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, квартирами. Мы обеспечим их 279 квартирами или домами - именно столько, сколько и планировали, - подчеркнул Николаев.

На данный момент муниципальные образования уже приобрели 98 квартир для этой категории граждан на сумму 103,5 миллиона рублей.

Часть из выделенных средств направят на выдачу жилищных сертификатов.

Напомним, в мае этого года в Чувашии был одобрен законопроект о введении социальной выплаты на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Получить ее смогут сироты в возрасте старше 23 лет, а сумма складывается из расчетной площади жилого помещения в 33 кв.метра на ребенка и средней рыночной стоимости одного кв.метра жилья в Чувашии. Она ежеквартально устанавливается федеральным министерством.

Возможность воспользоваться жилищной социальной выплатой является альтернативой предоставлению жилья по государственной поддержке. Использовать сертификат получатель может при приобретении готовой или строящейся квартиры вместе с собственными или заемными средствами, а также, например, с материнским капиталом. При этом запрещается покупать жилье в аварийных домах или у близких родственников.

На сегодня в Чувашии в улучшении жилищных условий нуждаются порядка 1400 детей-сирот. Обеспечить их жильем планируется в течение ближайших 5 лет.