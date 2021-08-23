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23.08.2021 21:39
Рубрика: Происшествия

В Поволжье и на Урале полыхают пожары

Текст: Анна Шепелева, Анна Шиллер
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8542)
В российских регионах и на исходе лета не утихают лесные пожары. В Самарской области тушат огонь в национальном парке. А в Екатеринбурге несколько дней стоит густой смог.

В понедельник, 23 августа, в Самарской области продолжали тушить крупнейший пожар на территории нацпарка "Бузулукский бор" и Борского района. В селе Немчанка огненный шторм из 49 домов уничтожил 16, в Гвардейцах - 14.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Якутии
Минприроды: Лесные пожары продолжают тушить в 25 регионах

Масштабнейший природный пожар начался в селе Гвардейцы днем в субботу из-за несанкционированного пала травы. Затем огонь перекинулся через неширокую реку Самара и зашел в Бузулукский бор с реликтовыми соснами. В общей сложности огонь прошелся по территории в 5000 гектаров, из них лесных - 1,5 тысячи гектаров. Ситуацию, пояснили спасатели, осложнили жара +40 градусов (дождей не было уже несколько недель) и порывистый ветер.

- 26-й лесной квартал, полностью состоящий из сосновых насаждений, который работники нацпарка спасли из огненного кольца в первые сутки, сгорел на их глазах за 30 минут, - поделился директор "Бузулукского бора" Андрей Латыпов.

Спасатели пытались не допустить пламя в райцентр Борское и небольшое село Немчанка. По словам начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко, переход лесного пожара на поселение произошел из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду. Огненный шторм прошел через Немчанку за полчаса. В результате от 16 жилых домов и дач осталось одно пепелище, хотя накануне вокруг поселения дважды пропахали защитную полосу. Двое местных жителей пострадали, 38 человек сбежали от пламени, в основном на личном транспорте, к родственникам.

Вчера в регион прилетел еще один вертолет Ми-8, а сегодня ждут еще и самолет-амфибию Бе-200. Именно такая техника помогает сбить пламя в труднодоступных участках, незаменима в лесах.

Один из крупнейших в Свердловской области пожаров тушат методом встречного пала

В Екатеринбурге несколько дней подряд стоит смог, виной тому лесные пожары и аномальная жара, которая мешает рассеять дым. Один из крупнейших в Свердловской области пожаров, возникший неделю назад, занял площадь в 500 гектаров. Его тушат методом встречного пала. За выходные огонь добрался до садоводческого товарищества "Мирный", но жителей и постояльцев баз отдыха в лесу успели эвакуировать.

В Якутии начали восстанавливать пострадавшее от пожаров село Бясь-Кюель

Очагом стало озеро Глухое под Первоуральском. Несмотря на болотистую местность, ликвидировать пожар трудно: водоем высох, а ветер постоянно меняет свое направление, распространяя языки пламени. Между тем температура воздуха в минувшие выходные побила все рекорды, достигнув 36 градусов. В воскресенье пожар охватил 240 гектаров земли, за ночь он увеличился в два раза. Стену огня пытаются остановить сотня спасателей МЧС, "Авиалесоохраны", лесничеств и 25 единиц наземной техники.

МЧС

За сутки в Якутии ликвидировано 15 пожаров на общей площади свыше 439 тысяч гектаров. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов не осталось ни одного очага. Об этом вчера сообщили на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре.

"Группировка, созданная в Якутии, и поручение президента РФ Владимира Путина возложить координацию на МЧС России принесли свои положительные результаты. Обстановка полностью взята под контроль, основные очаги пожаров ликвидированы, угроза населенным пунктам снята", - прозвучало в докладе на селекторе.

Росрезерв вчера выделил для Якутии оборудование, технику и продовольствие. Все эти грузы будут доставлены в республику авиацией МЧС.

Подготовил Тимофей Борисов

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ПФО Самарская область УрФО Свердловская область Екатеринбург Лесные пожары

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