В Татарстане подростки пропали во время прогулки на лодке

В Татарстане правоохранительные органы ведут поиск 17-летнего молодого человека и 16-летней девушки, которые накануне утром отправились кататься на лодке и до сих пор не вернулись.

Инцидент произошел в Елабуге. Подростки уплыли от пристани на моторной лодке "Лоцман 330" серого цвета. На связь они не выходят, а их мобильные телефоны недоступны.

Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, в настоящее время по данному факту организована проверка.

- Выясняются все обстоятельства случившегося и местонахождение подростков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавили в ведомстве.