В Татарстане после исчезновения двух подростков завели дело

В Татарстане возбуждено уголовное дело после исчезновения в Елабуге 17-летнего молодого человека и 16-летней девушки, которые катались на лодке.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, расследование будет вестись по статье об убийстве двух или более лиц.

На данный момент следователи установили, что подростки находились на берегу с компанией знакомых, после чего отправились кататься на надувной лодке с мотором. С тех пор их местонахождение неизвестно, на связь они не выходят, а мобильные телефоны недоступны.

- Проводятся следственные действия и поисковые мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в СУ СКР по РТ.