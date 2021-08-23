В Уфе экс-полицейских обвинили в продаже водительских удостоверений

Начало нелегальному делу было положено не позднее 2016 года, когда главный подозреваемый еще занимал должность замначальника отдела. Он "позвал на помощь" шестерых инспекторов безопасности дорожного движения, и каждый из них отвечал за определенную стадию процедуры получения водительского удостоверения. Одни занимались оформлением и приемом необходимых документов для допуска к сдаче экзамена, другие обеспечивали успешное прохождение тестирования, а третьи курировали сдачу практических этапов экзамена на автодроме и в городе. При этом реальные знания Правил дорожного движения и навыки управления автомобилем не проверялись. Сумма взятки варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей в зависимости от категории транспортного средства.
"Накрылся" весьма успешный бизнес в марте 2021 года - его пресекли следователи регионального управления СК России и сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Башкирии. Уголовное дело возбудили по статье "Организация преступного сообщества и участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Также уголовные дела расследуются в отношении посредников и взяткодателей.
Все семеро обвиняемых, включая начальника и замначальника отдела, уволены со службы по отрицательным основаниям. Пятеро из них сейчас находятся под стражей, один - под домашним арестом, а бывший начальник отдела и вероятный организатор преступного сообщества объявлен в розыск.