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23.08.2021 21:31
Рубрика: Происшествия

В Уфе экс-полицейских обвинили в продаже водительских удостоверений

Текст: Айгуль Камаева ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8542)
Настоящий бизнес по продаже водительских прав организовал в Уфе бывший начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии. Уже установлены 33 факта получения взяток.

Начало нелегальному делу было положено не позднее 2016 года, когда главный подозреваемый еще занимал должность замначальника отдела. Он "позвал на помощь" шестерых инспекторов безопасности дорожного движения, и каждый из них отвечал за определенную стадию процедуры получения водительского удостоверения. Одни занимались оформлением и приемом необходимых документов для допуска к сдаче экзамена, другие обеспечивали успешное прохождение тестирования, а третьи курировали сдачу практических этапов экзамена на автодроме и в городе. При этом реальные знания Правил дорожного движения и навыки управления автомобилем не проверялись. Сумма взятки варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей в зависимости от категории транспортного средства.

В Таганроге возбудили дело из-за выдачи водительских прав за взятки

"Накрылся" весьма успешный бизнес в марте 2021 года - его пресекли следователи регионального управления СК России и сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Башкирии. Уголовное дело возбудили по статье "Организация преступного сообщества и участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Также уголовные дела расследуются в отношении посредников и взяткодателей.

Все семеро обвиняемых, включая начальника и замначальника отдела, уволены со службы по отрицательным основаниям. Пятеро из них сейчас находятся под стражей, один - под домашним арестом, а бывший начальник отдела и вероятный организатор преступного сообщества объявлен в розыск.

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