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23.08.2021 09:30
Рубрика: Происшествия

В Уфе экс-сотрудников ГИБДД заподозрили в продаже водительских прав

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Семь бывших сотрудников региональной госавтоинспекции стали фигурантами уголовного дела по статье "Организация преступного сообщества и участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Их подозревают в продаже водительских прав.

Фото: Скриншот видео УФСБ России по Республике Башкортостан
Видео: Главу отдела ГИБДД Башкирии задержали за взятки при выдаче прав

Как сообщили в управлении СК РФ по Башкирии, по этому уголовному делу проходят экс-начальник и его бывший заместитель межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД МВД по РБ, а также пятеро их подчиненных, занимавших должности государственных инспекторов безопасности дорожного движения. По версии следствия, в 2016 году преступное сообщество создал начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела, занимавший в тот период должность заместителя того же отдела. Целью этого сообщества было, как считают следователи, получение взяток за получение водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов.

Схема была выстроена четко: за каждую стадию процедуры незаконного получения водительского удостоверения отвечал определенный инспектор безопасности дорожного движения, начиная с приема документов для допуска к сдаче экзамена на права и заканчивая теоретическим и практическими этапами проверки навыков на автодроме,а также в городе. Соответственно, права выдавались без фактической проверки знаний и навыков управления автомобилем. Следствие считает, что сумма взятки за незаконное получение водительских прав варьировалась в зависимости от желаемой категории - от 14 до 40 тысяч рублей.

В марте 2021 года следователи регионального управления СК России и сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Башкирии пресекли деятельность преступной группы. Все фигуранты дела уволены со службы по отрицательным основаниям.

Уже установлена причастность подозреваемых к 33 фактам получения взяток. Также возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей, уточнили в СКР.

Пять обвиняемых находятся под стражей, один - под домашним арестом, а бывший начальник МРЭО ГИБДД объявлен в розыск: мужчина скрылся от органов следствия.

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