В Ульяновской области на оздоровление трудящихся направят 20 миллионов

Около 20 миллионов рублей направят в 2022 году на программу оздоровления членов профсоюзов Ульяновской области направят. 20 августа глава региона Алексей Русских обсудил вопросы поддержки трудящихся с председателем областной Федерации профсоюзов Анатолием Васильевым.

- Создание благоприятных условий для трудящихся граждан - одна из главных задач и точек взаимодействия с областной Федерацией профсоюзов. В регионе выстроена эффективная система поддержки профсоюзного движения, где приоритетное внимание уделяется оздоровлению работников предприятий. Мы поддержим реализацию программ Федерации профсоюзов, повышающих доступность санаторно-курортного лечения для трудящихся ульяновцев, - сказал Алексей Русских.

Ульяновская Федерация профсоюзов реализует две программы оздоровления для членов профсоюзов, включая активистов, работающих на областных предприятиях. В 2022 году на их реализацию из бюджета региона планируется направить порядка 20 млн рублей.

По словам председателя Федерации профсоюзов Анатолия Васильева, благодаря мерам поддержки за последние пять лет санаторно-курортное лечение прошли почти 10 тысяч человек.

- Мы сотрудничаем с региональными санаториями. Исходя из состояния здоровья работника и имеющихся показаний выбирается профиль места отдыха. Система поддержки распространяется и на членов семьи работников, - добавил Анатолий Васильев.

Также на встрече обсудили выделение субсидий профсоюзному движению на программу получения второго высшего образования в области юриспруденции. Это позволит укрепить профсоюзы квалифицированными кадрами и усилить работу по отстаиванию прав трудящихся.