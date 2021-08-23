Жителей ряда регионов предупредили о "колоссальной жаре"

В Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири в ближайшие дни ожидается аномальная жара. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в Приволжском федеральном округе столбик термометра поднимется выше нормальных значений на 6-9 градусов, в Тюменской и Омской областях - на 8-11 градусов.

"Жара колоссальная", - предупредил Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, в Ханты-Мансийском автономном округе температура поднимется до 33 градусов выше нуля, в Омской области - до 31-33 градусов. В Свердловской и Курганской областях ожидается 36 градусов жары, в Башкирии - 38-40 градусов.