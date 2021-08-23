Новосибирский губернатор поручил ускорить расселение аварийного жилья

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил существенно ускорить реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья.

На заседании областного правительства глава региона отметил, что в начале этого года поступило предложение от руководства Фонда содействия реформирования ЖКХ на два года раньше выполнить текущую программу по расселению граждан из аварийного жилья. Для этого будут использованы средства фонда.

- Сегодня все графики скорректированы. Понимаю, что это дополнительная задача, нагрузка. Но попрошу поддержать это решение и принять все меры для того, чтобы своевременно выполнить работы - строительные, закупочные, чтобы мы программу завершили досрочно, - отметил губернатор.

Андрей Травников подчеркнул, что это очень важно для людей, которые годами ждут своей очереди, хотят выехать из аварийных домов.

- Программа очень востребована, с каждым годом у нас все больше и больше домов вновь признается аварийным, и нам очень важно подготовиться к третьей волне этой программы - чем раньше завершим вторую волну, тем раньше появятся основания для выделения региону дополнительных ресурсов для расселения домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года, - прокомментировал решение глава области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов доложил членам правительства, что правление госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" одобрило заявку Новосибирской области профинансировать ускоренную программу расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Программой предусмотрено расселение на два года ранее установленного срока, финансирование составит 2,36 миллиарда рублей.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что задача по наращиванию темпов расселения аварийного жилья является одним из приоритетов в нацпроекте "Жилье и городская среда".