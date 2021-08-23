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23.08.2021 14:21
Рубрика: Власть

Омский НПЗ специально для школьников открыл летнюю академию

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омский НПЗ запустил профориентационный проект для старшеклассников.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Образовательная программа направлена не только на углубленное изучение физики и химии, но и развитие интереса школьников к нефтепереработке.

Фото: Сергей Царев
Омский НПЗ поставил на поток выпуск реактивного топлива

Проект уже имеет свою историю, поскольку реализуется с 2015 года. Это часть уникальной программы "Школа-ссуз/вуз-ОНПЗ", направленной на поэтапную подготовку квалифицированных кадров для нефтеперерабатывающей отрасли и формирование кадрового резерва.

Летняя академия наук функционирует на базе детского оздоровительно-образовательного центра имени Карбышева. В программе интенсивного обучения - занятия по естественно-научным предметам под руководством опытных педагогов ОмГТУ. Старшеклассники работают над кейсами, решая реальные производственные задачи. И тем самым повышают уровень знаний. А помимо этого учатся работать в команде, участвуют в тренингах.

- Комплексная профориентационная система, разработанная Омским НПЗ, уникальна для региона. Она позволяет начать подготовку специалистов для производства, когда они еще учатся в школе. Благодаря различным образовательным проектам в рамках этой системы талантливые дети имеют возможность познакомиться с преимуществами профессий нефтегазовой отрасли. И в перспективе реализовать себя в этом направлении. Предприятие предоставляет для этого все возможности, - отмечает заместитель генерального директора ОНПЗ по персоналу и организационному развитию Маргарита Иванина.

В рамках реализации программы "Школа-ссуз/вуз-ОНПЗ" предприятие сотрудничает с 13 ведущими учебными заведениями региона. В девяти школах города отремонтированы и оснащены современным оборудованием 18 кабинетов физики и химии. В двух открыты мультидисциплинарные лаборатории. На очереди - еще два специализированных школьных кабинета. Качественная учебная инфраструктура создает возможности для углубленного изучения школьниками точных дисциплин и помогает будущим выпускникам выбрать профессию, связанную с нефтехимической отраслью, считают в компании.

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