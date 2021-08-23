Путин поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири

Предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири понравилось президенту Владимиру Путину. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин прямо сказал, что, конечно, такая инициатива Шойгу ему импонирует", - подчеркнул Песков. "Он прямо заявил о своей поддержке и сказал, что вместе с тем, конечно, это задумка амбициозная, крупная, поэтому надо ее очень тщательно, скрупулезно обговаривать и готовить. Процесс начнется", - добавил он.

Говоря о возрождении пустеющих городов, Песков заметил, что региональные, отраслевые планы развития, последовательная работа по моногородам как раз имеют целью минимизировать негативные тенденции.