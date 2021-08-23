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23.08.2021 13:29
Рубрика: Власть

Резидентов томской ОЭЗ пригласили в проект "Большой университет"

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) Томской области могут стать участниками проекта "Большой университет". Об этом шла речь на встрече главы региона Сергея Жвачкина с руководством и технологическими командами томских инновационных компаний - резидентов ОЭЗ.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

 - При поддержке правительства России мы приступаем к реализации проекта "Большой университет" и строительству уникального межвузовского кампуса. Он объединит студентов и ученых с производственниками и представителями инновационного бизнеса и станет эффективным союзом теоретиков и практиков, - отметил Сергей Жвачкин.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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Губернатор обратился к директору компании "Промышленная механика" Алексею Арляпову с предложением принять участие в проекте.

 Глава региона посетил корпус "Промышленной механики" на проспекте Развития и оценил новейшее оборудование компании. Оно предназначено для автоматической сварки деталей тепловыделяющих сборок, а также для обслуживания урановых скважин. Алексей Арляпов показал губернатору машиностроительное производство по выпуску импортозамещающих деталей.

 С директором компании "Сибирские информационные системы" Николаем Михайловским глава региона обсудил технологии ориентирования беспилотного дрона в пространстве с использованием нейросетей. Заместитель руководителя ООО "Телебриз" Владислав Марченко рассказал Сергею Жвачкину о программной платформе для предоставления услуг цифрового телевидения.

 На встрече с генеральным директором ООО "Элком+" Евгением Тепляковым были подведены предварительные итоги программы импортозамещения, которая появилась в начале 2013 года. Как отметили в пресс-службе областной администрации, более восьми лет назад Сергей Жвачкин и глава "Газпрома" Алексей Миллер подписали первую в отрасли региональную "дорожную карту", направленную на расширение использования отечественной продукции и технологий. Компания "Элком+" стала одним из первых участников этого соглашения.

 - Резиденты особой экономической зоны развиваются, несмотря на эпидемию. Они могут и должны стать частью будущего межвузовского кампуса Томска. Потому что кампус - это не набор общежитий, а новая философия взаимодействия науки и бизнеса. Главное здесь - творческая среда, которую определяют молодые ученые, инженеры, конструкторы и предприниматели, - сообщил по итогам встречи с резидентами ОЭЗ губернатор Сергей Жвачкин.

 По его словам, новый кампус не будет точной копией уже существующих в Европе или Азии, но при его создании будут учтены лучшие мировые практики и мнения тех, для кого его строят.

 - Приглашаю всех принять участие в мозговом штурме, - призвал участников встречи Сергей Жвачкин.

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