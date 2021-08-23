Суд отклонил абсурдные требования к многодетной семье

Новости

"Роскосмос" может отправить на МКС двух космических туристов после 2023 года 05:59
В Магадане впервые пройдет военно-технический форум "Армия" 05:42
Бюст Юрия Гагарина установили в планетарии австралийского Брисбена 05:37
Во Владивостоке во время шторма погиб мужчина 05:29
На востоке США жертвами наводнения стали более 20 человек 05:09
На Камчатке продлили запрет на посещение Курильского озера 05:00
В Улан-Удэ прибыл "Поезд Победы" 04:48
ООН эвакуировала из Афганистана еще 120 своих сотрудников 04:41
В провинции Хэйлунцзян вырастили космический рис 04:19
Иммунолог: Вакцинация 80-90% жителей планеты замедлит мутации коронавируса 04:08
В Хабаровском крае тигр убил человека 04:01
Посол РФ: Около 400 афганцев с российским гражданством попросили о помощи 03:36
При пожаре на нефтяной платформе у берегов Мексики пострадали 5 человек 03:03
Байден назвал правильным свое решение о выводе войск из Афганистана 02:46
Пушков назвал удобной позицию Германии по "Северному потоку-2" 01:42
"Марселю" присудят техническое поражение за отказ возобновить матч с "Ниццей" 01:30
Рублев проиграл Звереву в финале турнира в Цинциннати 01:22
Байден: США эвакуировали из Афганистана почти 33 тысячи человек 00:35
Вильфанд: Дальний Восток и юг страны ждут ливни и шквалистый ветер 22.08.2021
За сутки 92 военнослужащих выздоровели от коронавируса 22.08.2021
В Узбекистане в рамках АрМИ-2021 соревнуются военные медики 22.08.2021
Иммунолог спрогнозировал появление способных обходить антитела штаммов ковида 22.08.2021
Умерла первая красавица Молливуда Читра 22.08.2021
Гол Лукаку помог "Челси" обыграть "Арсенал" 22.08.2021
Умер создатель The Everly Brothers Дон Эверли 22.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
23.08.2021 04:40
Рубрика: Происшествия

Суд отклонил абсурдные требования к многодетной семье

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(8541)
Суд советского района Новосибирска отказал садоводческому некоммерческому товариществу "Цитолог" в иске к многодетной семье. Его администрация собиралась взыскать с жильцов самого обыкновенного дома более миллиона рублей - столько они якобы задолжали за свет.
Ираида Сукоян наконец-то дождалась справедливости. Фото: Татьяна Кравченко Ираида Сукоян наконец-то дождалась справедливости. Фото: Татьяна Кравченко
Ираида Сукоян наконец-то дождалась справедливости. Фото: Татьяна Кравченко

Об этой истории "РГ" писала уже несколько раз. Все началось с того, что в мае прошлого года семья Громилиных-Сукоян осталась без электричества. Как оказалось, были перерезаны провода. Кто это сделал, до сих пор не установлено. Хотя сначала руководители садоводства не отрицали, что решили отключить дом из-за якобы накопившегося долга. Позже, поняв, что права резать провода у них нет и за это можно понести наказание, представители администрации "Цитолога" заявили, что они здесь абсолютно ни при чем.

В Каменске-Уральском помогут многодетной семье погорельцев

А в июле 2020-го маму четверых детей Ираиду Сукоян вызвали в суд. Администрация СНТ "Цитолог" подала иск, требуя взыскать с нее гигантский долг - миллион сто четыре тысячи рублей. Как такое было возможно? "А, может быть, они криптовалюту майнят!" - заявил председатель СНТ, хотя в доме у семьи - стандартный набор бытовой техники и не самый мощный отопительный котел. Требования в СНТ основывали на показаниях счетчика, который установил семье электрик товарищества. По данным прибора, нащелкавшего 630 тысяч киловатт, выходило, что электрооборудование в доме работает уже 37 лет, хотя семья живет в поселке меньше десяти.

Уже на первое судебное заседание адвокат Ираиды Ольга Диулина предоставила данные "Новосибирскэнерго": все потребление садоводства за последние пять лет меньше, чем то, что приписали жильцам одного дома. Но процесс затянулся на целый год. Экспертиза показала, что счетчик Ираиды имеет погрешность... от 1000 до 4000 процентов. То есть он фактически накручивает в 10-40 раз больше реального потребления. Собственно, оно и было оплачено семьей. Однако представитель истца Андрей Храбров на этот счет имел другие соображения. Он упорно убеждал суд, что счетчик все это время был исправен, но перед экспертизой его "кто-то сломал". В подтверждение верности цифр, демонстрируемых счетчиком, он представил суду несколько способов расчета, по которым выходило, что дом площадью 50 квадратных метров может потребить в день 300 кВт. Например, он предлагал положить в основу расчетов сечение кабеля, подведенного к дому Ираиды. Или, на худой конец, вот уже сейчас замерить энергопотребление семьи в день и умножить на количество дней с 2013 года. Правда, эксперт заявил, что такие способы на деле не применяются - да и в законах ничего подобного нет.

В результате суд принял решение в иске к семье отказать. Возможно, СНТ обратится с жалобой в апелляционную инстанцию. А Ираида говорит, что уже устала ждать справедливости - как показал ее личный опыт, приобретенный за минувший год, правоохранительные органы встать на защиту пострадавших не торопятся. Ведь ответили же Ираиде в Следственном комитете, что они сами отключили себя от электричества...

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Путин призвал не заставлять делать прививки от коронавируса
Пушков назвал удобной позицию Германии по "Северному потоку-2"
Иммунолог спрогнозировал появление способных обходить антитела штаммов ковида
Отряды сопротивления в провинции Панджшер отказались сдаться талибам
Матч "Ницца" - "Марсель" был прерван из-за массовой драки
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории