Суд отклонил абсурдные требования к многодетной семье

Суд советского района Новосибирска отказал садоводческому некоммерческому товариществу "Цитолог" в иске к многодетной семье. Его администрация собиралась взыскать с жильцов самого обыкновенного дома более миллиона рублей - столько они якобы задолжали за свет.

Об этой истории "РГ" писала уже несколько раз. Все началось с того, что в мае прошлого года семья Громилиных-Сукоян осталась без электричества. Как оказалось, были перерезаны провода. Кто это сделал, до сих пор не установлено. Хотя сначала руководители садоводства не отрицали, что решили отключить дом из-за якобы накопившегося долга. Позже, поняв, что права резать провода у них нет и за это можно понести наказание, представители администрации "Цитолога" заявили, что они здесь абсолютно ни при чем.

А в июле 2020-го маму четверых детей Ираиду Сукоян вызвали в суд. Администрация СНТ "Цитолог" подала иск, требуя взыскать с нее гигантский долг - миллион сто четыре тысячи рублей. Как такое было возможно? "А, может быть, они криптовалюту майнят!" - заявил председатель СНТ, хотя в доме у семьи - стандартный набор бытовой техники и не самый мощный отопительный котел. Требования в СНТ основывали на показаниях счетчика, который установил семье электрик товарищества. По данным прибора, нащелкавшего 630 тысяч киловатт, выходило, что электрооборудование в доме работает уже 37 лет, хотя семья живет в поселке меньше десяти.

Уже на первое судебное заседание адвокат Ираиды Ольга Диулина предоставила данные "Новосибирскэнерго": все потребление садоводства за последние пять лет меньше, чем то, что приписали жильцам одного дома. Но процесс затянулся на целый год. Экспертиза показала, что счетчик Ираиды имеет погрешность... от 1000 до 4000 процентов. То есть он фактически накручивает в 10-40 раз больше реального потребления. Собственно, оно и было оплачено семьей. Однако представитель истца Андрей Храбров на этот счет имел другие соображения. Он упорно убеждал суд, что счетчик все это время был исправен, но перед экспертизой его "кто-то сломал". В подтверждение верности цифр, демонстрируемых счетчиком, он представил суду несколько способов расчета, по которым выходило, что дом площадью 50 квадратных метров может потребить в день 300 кВт. Например, он предлагал положить в основу расчетов сечение кабеля, подведенного к дому Ираиды. Или, на худой конец, вот уже сейчас замерить энергопотребление семьи в день и умножить на количество дней с 2013 года. Правда, эксперт заявил, что такие способы на деле не применяются - да и в законах ничего подобного нет.

В результате суд принял решение в иске к семье отказать. Возможно, СНТ обратится с жалобой в апелляционную инстанцию. А Ираида говорит, что уже устала ждать справедливости - как показал ее личный опыт, приобретенный за минувший год, правоохранительные органы встать на защиту пострадавших не торопятся. Ведь ответили же Ираиде в Следственном комитете, что они сами отключили себя от электричества...