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23.08.2021 05:36
Рубрика: Общество

Лет до ста расти

Сибирские ученые стараются помочь врачам
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Спецвыпуск № 190(8541)
Ученые кузбасских вузов помогают в решении вопросов профилактики и лечения заболеваний, от которых чаще всего умирают люди.
Ординатор кафедры оториноларингологии КемГУ Софья Гривцова придумала принципиально новую систему диагностики пороков сердца. Фото: Пресс-служба КемГУ Ординатор кафедры оториноларингологии КемГУ Софья Гривцова придумала принципиально новую систему диагностики пороков сердца. Фото: Пресс-служба КемГУ
Ординатор кафедры оториноларингологии КемГУ Софья Гривцова придумала принципиально новую систему диагностики пороков сердца. Фото: Пресс-служба КемГУ

Так, уникальную тест-систему для расчета рисков формирования пороков сердца у еще не родившихся детей разработала выпускница педиатрического факультета Кемеровского государственного медицинского университета Софья Гривцова. Воплотить идею в жизнь ординатору кафедры оториноларингологии помог грант Фонда содействия инновациям, полученный в 2018 году.

Врачу поможет фонендоскоп с искусственным интеллектом

До сих пор оценить риск развития врожденных пороков сердца можно было только на этапе беременности у формирующегося плода. А Софья придумала принципиально иную систему диагностики. Она позволяет получить результат, когда материнство еще только в планах. Потенциальным родителям достаточно лишь сделать анализ крови. Ее показатели исследуют с помощью специальной компьютерной программы, которая мгновенно и со стопроцентной точностью выдает коэффициент риска формирования спорадических врожденных пороков в последующем поколении. При этом система оценивает более шестидесяти видов иммунных нарушений, которые приводят к болезни, и предлагает свыше тридцати вариантов их коррекции. Так что будущие мамы и папы после экспресс-обследования смогут заблаговременно пройти курс лечения, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Проект реализован под руководством доктора медицинских наук, профессора кафедры иммунологии КемГМУ Андрея Шабалдина. Для проведения исследований в вузе создано малое инновационное предприятие.

Чтобы коварный недуг было проще выявлять на начальных стадиях, в Кемеровском госуниверситете запустили специальную онлайн-платформу

Тест-систему, разработанную кемеровчанкой и ее коллегами, смогут использовать женские консультации, перинатальные центры и частные медицинские организации, которые специализируются на планировании беременности. Тем более что врожденные пороки сердца, которые, по данным ученых, составляют треть всех врожденных пороков развития, - одна из главных причин младенческой смертности в России.

К болезням века, больше всего влияющим на демографические показатели, относится рак. И чем раньше онкологическому больному ставят диагноз, тем благоприятнее прогноз. Именно для того, чтобы коварный недуг было проще выявлять на начальных стадиях и как можно быстрее лечить, в Кемеровском госуниверситете запустили специальную онлайн-платформу.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Реализуемая в рамках приоритетного направления деятельности НОЦ "Кузбасс" "Здоровый человек в промышленном регионе", она предназначена для тестирования людей на наличие признаков онкозаболеваний.

Ученые КемГУ разработали специальный сайт вместе с коллегами из национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России.

"Пользователь проходит экспресс-тест и получает необходимый перечень рекомендаций, в зависимости от места локализации опухоли. А также узнает, в какую из клиник областного центра он может обратиться для дальнейшей диагностики, - уточнили в пресс-службе КемГУ. - Во время онлайн-общения специалисты проверяют тактику лечения, которая была предложена человеку ранее. Для наглядности можно загрузить фотографии, а также задать врачам вопросы. Пользователи, которые прошли онлайн-тестирование, смогут продолжить обследование в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава РФ".

К слову, на базе опорного вуза Кузбасса уже несколько лет работает лаборатория, где для лечения онкологии используют метод магнитной гипертермии. Он заключается в следующем: в тело пациента вводится имплант, который повторяет форму удаленной опухоли и, нагреваясь до 41-45 градусов Цельсия, убивает раковые клетки. Важно, что здоровые клетки организма при этом не страдают.

В университете также проводят и исследования, направленные на разработку инструментов для выявления рака легких на самых ранних стадиях. Риск развития этого опасного заболевания высок у людей курящих, работающих на вредном производстве, а также страдающих хроническими воспалениями дыхательных путей.

В 2018 году научный коллектив университетской кафедры физиологии и генетики начал отслеживать связь состава респираторной микрофлоры с активностью генома и мутогенными эффектами у жителей угольного промышленного региона.

Кузбасские ученые доказали, что существует прямая связь между повышенным содержанием отдельных бактерий в дыхательных путях и уровнем мутаций в клетках крови

"К онкологии нередко приводит генетическая нестабильность. А разрывы ДНК, или мутации в соматических клетках могут сопутствовать инфекционным заболеваниям. Мы изучали и сравнивали состав бактерий, живущих в легких человека и способных вызывать рак как у здоровых людей, так и у онкологических больных, а также у шахтеров с профессиональным фиброзом легких, - рассказала одна из участниц проекта Елизавета Баранова. - Поиск бактерий, входящих в микробиом мокроты, стал целью научной работы, которая проводилась на средства гранта Российского научного фонда под руководством завкафедрой физиологии и генетики Владимира Геннадьевича Дружинина. Дело в том, что эти бактерии можно использовать в качестве биомаркеров развития легочной онкопатологии".

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И кемеровские ученые впервые доказали, что существует прямая связь между повышенным содержанием отдельных бактерий в дыхательных путях обследованных пациентов и уровнем мутаций в клетках крови. Исследования, которые обошлись в 18 миллионов рублей, заняли три года. И вот недавно проект получил от РНФ дополнительное финансирование в сумме 12 миллионов рублей, еще на два года.

Теперь перед учеными Кемеровского госуниверситета стоит задача создать и запатентовать генетическую тест-систему для оценки вероятности развития рака легкого у людей из групп риска. В перспективе это поможет снизить смертность от столь распространенного недуга.

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