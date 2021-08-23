В Новосибирске праздничным онлайн-марафоном отметили День флага России

В Новосибирске состоялся праздничный онлайн-марафон "Флаг России - гордость наша!" с участием волонтеров, молодогвардейцев, депутатов разных уровней. Также к акции присоединились активные жители города.

Депутат Законодательного собрания области Олег Иванинский отметил, что 22 августа - важный день в российской истории. Это День Государственного флага Российской Федерации. 27 лет назад вышел Указ "О Дне Государственного флага Российской Федерации" и триколор был официально признан символом России.

- Флаг - это символ независимости и отличительная особенность народа. Бело-сине-красное полотно - это то, что объединяет всех россиян, то, что отличает Россию от других стран, - сказал Олег Иванинский. - Грустно, что наши спортсмены не видели российский триколор на прошедших Олимпийских играх в Токио. Но мы видим, что это нисколько не повлияло на их результаты. Однако все они в интервью говорили, что государственного флага и гимна своей страны очень не хватало на пьедестале.

Во время флешмоба его участники вышли на улицы Новосибирска. Они фотографировались с флагом и выкладывали фотографии в социальные сети. Финальная акция состоялась на Михайловской набережной. Молодогвардейцы, одетые в белые, синие и красные футболки, устроили заезд на роликах вдоль набережной Оби. В руках у ребят был российский триколор.

Справка "РГ"

День Государственного флага РФ - один из официальных праздников России. 22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР на заседании приняли постановление о национальном флаге. В нем сказано: "Считать - полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос - официальным Национальным флагом Российской Федерации".