В Новосибирской области девушка убила мать после ссоры в бане

Новости

МЧС: Все очаги пожаров вблизи населенных пунктов Якутии ликвидированы 15:18
Путин выступит на втором этапе съезда "Единой России" 15:16
В Госдуме отреагировали на предложение РФС отменить лимит на легионеров 15:08
Названы ключевые задачи в развитии электрического транспорта в России 15:05
В Минск прибыла группа ИКАО для расследования инцидента с рейсом Ryanair 15:04
Муниципалитеты могут начать регистрировать браки 15:01
Перевернувшийся на Москве-реке самолет летел без разрешения 14:59
На Ямале белые медведи разорили чум оленеводов 14:51
Бороться с курильщиками будут через социальные сети 14:48
Свыше 320 единиц техники и вооружения на "Армии-2021" покажут в динамике 14:47
В рамках ВЭФ пройдут более 70 деловых мероприятий 14:30
Минприроды: Лесные пожары продолжают тушить в 25 регионах 14:27
Вышел трейлер российского боевика про войну в Сирии "Небо" 14:22
Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов 14:21
Лукашенко не исключает попыток размещения армии США на границах с Афганистаном 14:06
Песков прокомментировал включение "Дождя" в список СМИ-иноагентов 14:05
Путин поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири 14:00
СК начал проверку после падения самолета в Москву-реку 13:56
Качество воды из-под Азовского моря установят в ближайшие недели 13:48
Песков назвал саммит "Крымская платформа" на Украине антироссийским 13:46
В Тюмени школьница попала в больницу после селфи на крыше поезда 13:44
Лукашенко заявил о необходимости укрепления таджикско-афганской границы 13:39
На базе БМП "Курганец-25" планируют создать новые боевые машины 13:36
Рафик Загрутдинов: Связка Северо-Восточной и Северо-Западной хорд откроется в 2022 году 13:20
Глава комитета ГД назвал источник для допвыплат пенсионерам и военным 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
20 лет назад российские спецслужбы провели уникальную контртеррористическую операцию
20 лет назад российские спецслужбы провели уникальную контртеррористическую операцию
23.08.2021 15:09
Рубрика: Происшествия

В Новосибирской области девушка убила мать после ссоры в бане

Текст: Никита Зайков
Шокирующее преступление произошло на территории СНТ "Рассвет" Фото: СУ СКР по Новосибирской области Шокирующее преступление произошло на территории СНТ "Рассвет" Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Шокирующее преступление произошло на территории СНТ "Рассвет" Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирской области 20-летнюю девушку подозревают в убийстве собственной матери. Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, поводом стала ссора, случившаяся между женщинами в бане на территории садоводческого товарищества "Рассвет".

В Омске мужчину задержали за убийство девушки-инвалида

Участок с домом и баней, где произошло убийство, находится на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района. Семейный конфликт, предшествовавший трагедии, случился утром 20 августа. В пылу ссоры девушка схватила топор и не менее пяти раз ударила им 50-летнюю женщину. Ее мать скончалась на месте преступления.

По версии следствия, подозреваемая хотела скрыть следы убийства и подожгла баню, после чего побежала к соседям и сообщила о якобы случайно вспыхнувшем пожаре. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, сообщили об обнаружении тела в правоохранительные органы, а те в свою очередь, установили истинную причину смерти женщины.

Девушку задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Путин поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов
В МИД заявили, что у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT
СК начал проверку после падения самолета в Москву-реку
Зеленский заблокировал на Украине веб-ресурсы ряда российских компаний и СМИ
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории