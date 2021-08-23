В Новосибирской области девушка убила мать после ссоры в бане

В Новосибирской области 20-летнюю девушку подозревают в убийстве собственной матери. Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, поводом стала ссора, случившаяся между женщинами в бане на территории садоводческого товарищества "Рассвет".

Участок с домом и баней, где произошло убийство, находится на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района. Семейный конфликт, предшествовавший трагедии, случился утром 20 августа. В пылу ссоры девушка схватила топор и не менее пяти раз ударила им 50-летнюю женщину. Ее мать скончалась на месте преступления.

По версии следствия, подозреваемая хотела скрыть следы убийства и подожгла баню, после чего побежала к соседям и сообщила о якобы случайно вспыхнувшем пожаре. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, сообщили об обнаружении тела в правоохранительные органы, а те в свою очередь, установили истинную причину смерти женщины.

Девушку задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.