В Томской области должника посадили на цепь в гараже

Уголовное дело о незаконном лишении свободы возбуждено в Томской области после того, как двое жителей Первомайского района решили разобраться с должником. Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону, на шею 39-летнего мужчины они накинули цепь, скрепив ее звенья замком.

Вопиющий случай произошел в деревне Тиндерлинка. Известно, что предполагаемые злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения и решили, что таким образом они заставят жертву отработать долг перед фермером. Своего "пленника" они держали в гаражном боксе: одним концом цепь была приварена к наковальне.

В первую же ночь, 20 августа, потерпевшему удалось перепилить цепь напильником и вернуться домой в село Первомайское. Подозреваемых задержали в ближайшие сутки, к операции были привлечены бойцы СОБРа управления Росгвардии по области. Один из подозреваемых сразу же признался в содеянном, подтвердил свои показания при осмотре злополучного гаража. Второй подозреваемый свою причастность к преступлению отрицает.

По решению суда оба были помещены под стражу. Теперь им самим грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.