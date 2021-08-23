Ингушские олимпийцы смогут тренироваться в обновленном спорткомплексе

В республике после масштабной реконструкции открылся комплекс подготовки спортсменов "Мужичи", расположенный в одноименном селе в горной части Ингушетии.

Работы проведены по федеральной целевой программе развития физкультуры и спорта, их финансирование также велось из регионального бюджета. Средства на это были предусмотрены в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" и республиканской программы по созданию спортивной инфраструктуры.

Комплекс "Мужичи" был построен полвека назад и нуждался в серьезном обновлении, тем более, с учетом его востребованности в регионе. Год назад состояние его зданий и сооружений не позволяло проводить здесь сборы спортсменов, как это было раньше. Сейчас такая возможность появилась. Для тренировок созданы все необходимые условия.

Современная спортбаза "Мужичи" имеет четыре спальных корпуса, несколько спортивных залов, футбольное поле, теннисный корт, волейбольную и баскетбольную площадки, баню, столовую, прачечную и другие помещения. Кардинально реконструированы три спальных корпуса, столовая, спортзал, административное и другие здание. Строители усилили их фундамент, заменили кровлю, отреставрировали фасады. Внутри корпусов поменяли электропроводку, системы отопления и водоснабжения, сделали косметический ремонт.

Спортбаза расширилась за счет еще одного спального корпуса, который был построен с нуля, и бани. Благоустроена вся ее территория. Как рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, обновленный комплекс рассчитан на одновременные тренировки до двухсот спортсменов, в нем можно проводить соревнования, в планах - принимать сборные всероссийского уровня.

- Есть зал на три борцовских ковра, в будущем их будет шесть. Здесь очень красиво - живописная природа и чистый воздух, осталось вдохнуть в "Мужичи" жизнь, - сказал руководитель региона.

Кстати, на базе спорткомлекса до его реконструкции тренировался призер чемпионатов мира и Европы, участник Олимпиады в Токио Муса Могушков, а олимпийский чемпион Муса Евлоев рассматривает сейчас возможность приезжать из Москвы в Ингушетию на сборы.