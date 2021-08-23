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23.08.2021 15:46
Рубрика: Происшествия

Мощный ветер нанес аграриям Ставрополья ущерб на 160 миллионов рублей

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Пресс-служба Минсельхоза Ставропольского края Фото: Пресс-служба Минсельхоза Ставропольского края
Фото: Пресс-служба Минсельхоза Ставропольского края

Сильнейший ветер, который ночью на 23 августа разыгрался на Ставрополье, нанес значительный ущерб сельхозпредприятиям. Как сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Владимир Ситников, ущерб только двум предприятиям Новоалександровского округа составил более 160 миллионов рублей, а полностью он еще не посчитан.

Фото: РИА Новости
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- Урон колоссальный, но больше всего сожалею о затраченном человеческом труде и материальных ресурсах - тех титанических усилиях, которые аграрии ежедневно прикладывают для обеспечения продовольственной безопасности Ставрополья и всей страны, - написал и.о. министра в своем аккаунте в Instagram.

По словам Ситникова, ветер сорвал крыши со многих построек - около 25 тысяч квадратных метров кровли. Пострадали склады, фермы и стоявшие под навесом комбайны.

Сейчас на предприятиях восстанавливают инфраструктуру, расчищают дороги и пытаются вернуть электричество. Пострадавшим аграриям власти пообещали помочь.

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