Путин выступил с видеообращением по случаю 70-летия со дня рождения Кадырова

Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров с риском для жизни взял на себя ответственность за судьбу Северного Кавказа, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю 70-летия со дня рождения Ахмата Кадырова. Обращение транслировал Первый канал.

"В 90-е годы вместе со всей Чечней и ее жителями Ахмат-Хаджи прошел сложнейший, драматический путь, и в решающий момент именно он с очевидным риском для собственной жизни взял на себя ответственность за дальнейшую судьбу Чеченской Республики, а по большому счету всего Северного Кавказа", - подчеркнул Путин.

Сейчас Чеченская республика - неотъемлемая часть нашей большой многонациональной страны, активно и динамично развивается, гарантирует людям мир, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, продолжил президент. "Это то, к чему стремился Ахмат-Хаджи, за что он боролся, за что он отдал свою жизнь", - сказал президент.

Напомним, что Путин также подписал указ, присвоив имя Ахмата Кадырова аэропорту Грозного.