Спасатели эвакуировали пятнадцать туристов в горах Дагестана

Спасатели эвакуировали пятнадцать туристов из Карадахской теснины в горах Дагестана, еще одного ищут. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Туристы оказались заблокированы в ущелье из-за подъема воды в реке, вызванного обильными осадками. На помощь им была направлены представители Шамильской и Унцукульской поисково-спасательной службы.

"Группа из 15 человек, в том числе 5 детей, была выведена из ущелья и доставлена к их автомобилям, жизни людей ничего не угрожает. Организовываются поиски пропавшего туриста, которого унесло течением реки", - говорится на сайте управления.