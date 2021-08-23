Бутусов, "АукцЫон" и "Цветы" спели со звездами Мариинки

Наверное, это самый необычный в мире музыкальный фестиваль. Звезды рока на горнолыжном курорте в "Туутари-парке" под Санкт-Петербургом поют с симфоническим оркестром, лично делая аранжировки своих вечных хитов - "Я хочу быть с тобой" группы "Наутилус Помпилиус" или "Не спеши" "ЧайФа". А примы оперной музыки, солисты Мариинского театра и "Геликон-оперы" исполняют песни в несвойственных для себя жанрах. Попутно открывая новую моду на опера-баттлы, взамен потерявших популярность рэперских. Да, многое здесь казалось несочетаемым.

Вячеслав Бутусов уже три года пишет симфонический цикл "Плач Адама", но пока так и не закончил. Фото: РИА Новости

Вот и вход на open-air "Дым над водой. От классики до рока" оказался бесплатным, что тоже уникально и притягательно. Нужно было только заранее зарегистрироваться на сайте и предъявить справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Зрителей ради соблюдения социальной дистанции пустили всего несколько сотен, вместо привычных 20-30 тысяч. Все в масках, подпевать было сложно, зато аплодировали дружно.

Первый день open-air был посвящен и классике, и экспериментам. Выступили Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова, ставшего создателем этого open-air, ведущая солистка Мариинcкого театра Ольга Пудова и Олеся Петрова - Михайловского, а также Владимир Целебровский из "Санктъ-Петербургъ Оперы", солист "Геликон-оперы" Дмитрий Янковский и многие другие. Спел с оркестром и ведущий фестиваля, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в свободное время выступает и с собственной рок-группой.

Но были эксперименты еще отважнее: с симфоническим оркестром звучали то колесная лира, то роговой оркестр. Академические певцы неожиданно пели рок, а рокеры представляли свою симфоническую музыку. Вячеслав Бутусов, например, спел с оркестром свои хиты "Крылья", "Я хочу быть с тобой" в собственной новой аранжировке, а затем впервые представил фрагменты своего симфонического цикла "Плач Адама", который сочиняет уже три года, но пока так и не закончил.

Вода, кстати, была вблизи от сцены. Но купаться, как это прежде бывало на "Нашествии", уже никто не рискнул: прохладно. Да и многие зрители были в теплых куртках. Но под песни "Наутилуса Помпилиуса" снова танцевали, подпевая любимым строчкам, кажется, все...

Во второй день (кто-то уезжал на ночь домой, кто-то уютно спал на трибунах, чтобы не пропустить первый сет) состоялось уже празднование 40-летия Ленинградского рок-клуба. А среди тех, кто выступал с симфоническими музыкантами, оказались уже и "Цветы" Стаса Намина (этот гитарист в свободное время тоже сочинят классические произведения), а также группы Ленинградского рок-клуба "АукцЫон", "Оле Лукойе" и возродившиеся "Джунгли". Все они исполнили симфонические версии хитов, которые были очень популярны в рок-клубе 80-х. Программу вел Олег Гаркуша из "АукцЫона". И это можно было считать отдельным концертом - драйвовым, бытописатльным и остроумным.

Академические певцы неожиданно пели рок, а рокеры представляли свою симфоническую музыку

Жаль, что буквально в последний момент не смог спеть Владимир Шахрин из "ЧайФа" - как он сам объяснил, по состоянию здоровья...

А зрители после концерта наверняка больше не спорили о том, что лучше - классика или рок. Все - лучше. Зависит от исполнителей... Во время "Дыма над водой" в этом опять убедились.