Фестиваль "Короче"-2021: кто победил и почему

В Калининграде завершился девятый по счету фестиваль короткометражного кино "Короче", который позволил составить представление, на какие темы и как снимают сейчас кино в нашей стране начинающие кинематографисты. В регламенте и названии фестиваля ничего не сказано про дебюты, но в программе новые имена составляют большинство. Потому что "Короче" можно сравнить с трамплином или стартовой площадкой, после которых таланты набирают высоту. Вот как раз аист на эмблеме киносмотра есть, а всем известно, что эти птицы умеют ставить своих птенцов "на крыло" и делают это высокоорганизованно.

Президент "Короче" - Сергей Сельянов пожелал в этом году участникам, чтобы это был их первый и последний кинофестиваль. Такое напутствие означает, что на короткий метр творца обратят внимание продюсеры и вещатели и привлекут его к более масштабной работе. В официальном конкурсе в этот раз "гнездилось" 36 работ. И давайте посчитаем. На "Короче"-2021, согласно источникам, всего было подано около 2000 фильмов. То есть каждый из трех отборщиков должен был посмотреть 633 картины. На конкурс короткометражных фильмов фестиваля "Кинотавр" подано, по сообщению организаторов, 700 фильмов.

То есть каждый отборщик (при условии, что их тоже - три) смотрит 233 небольших кинопроизведения. Один из новых отборщиков "Короче" - Вадим Рутковский - перед началом киносмотра говорил о том, что только из тех, кто подал заявки, можно было бы сделать отдельный кинофестиваль - более 20 часов контента. Вывод один - в стране увеличилось количество желающих снимать кино. И, что бы ни говорили про полнометражные фильмы и сериалы, авторов короткометражных картин гораздо больше. Для сравнения - на конкурс полного метра "Кинотавра" подано 104 работы. То есть коротышей, желающих принять участие в фестивале - в семь (!) раз больше. И это речь только о двух фестивалях в стране, где показывают короткие метры, а на самом деле их больше.

Судя по сказанному, на каждой картине, представленной в конкурсе "Короче", особая ответственность. Им удалось прорваться - значит, что-то в них было такое, мимо чего не смогли пройти. А те фильмы, которые стали лауреатами, по идее показательны во всех смыслах. Они, можно сказать, голос кинематографического поколения, если уже их выделило серьезное профессиональное жюри во главе с Игорем Толстуновым. Попробуем понять и пояснить, за что.

"Приз за лучший фильм" получила лента "Как разжечь потухший огонь" режиссера Сергея Филатова.

Главный герой Валентин (Кирилл Фролов) любит фильм Алексея Балабанова "Брат-2" - прямой путь к сердцу президента фестиваля Сергея Сельянова, если учесть, что тот - продюсер культовых работ Балабанова. Но это - шутка, потому что выбор жюри был сделан явно не по этому принципу. Валентин, словно чеховский дядя Ваня: у него неполадки в личной жизни, потому он выбрал работать и работать. И не просто так, а чтобы мозги были чем-то заняты с утра до ночи. Валентин - блогер-изобретатель. Одинокий и несчастный. Однако в один прекрасный момент к нему в голову приходит идея предмета, который поможет вернуть любимую жену - она ушла к другому. Тема любви, разобщенности и одиночества в Сети и не только, близкая многим в наше время, подана талантливо и со смыслом. В фильме нет ничего лишнего - ни убавить, ни прибавить.

Кадр из фильма "Как разжечь потухший огонь" Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Короче"

"Приз за лучшую режиссуру" - фильм "Fлюгер" Антона Филипенко. Три пары встречаются в загородном доме в Финляндии. Им хочется исследовать свою сексуальность, но оказывается, на свете существует такая вещь, как любовь и семейные ценности.

Кадр из фильма "Fлюгер". Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Короче"

"Приз за лучший сценарий" - фильм "Леонардо", из цикла "Инопланетяне среди нас". Сценарист ленты, она же - режиссер - Анастасия Завадская. Герой - Леонардо - не homo sapiens, а бессмертный рептилоид, который пытается стать человеком. Однако ему очень трудно понять людей. Фильм хорош тем, что позволяет зрителям посмотреть со стороны на самих себя глазами пришельца. Это совсем не то, что наблюдать за собой в зеркало. Выводы, которые сделал рептилоид - перефразируем классика - были бы смешными, когда бы не были такими грустными.

Кадр из фильма "Леонардо". Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Короче"

Диплом жюри - "Бродяга Бро" Петра Тимофеева. С формулировкой "За героя нашего времени". Молодой парень (Антон Рогачев) знакомится с бомжами Москвы и записывает их рассказы на диктофон. Потом на основе услышанного создает музыкальные произведения в современном стиле, которые - с одной стороны эпатируют, с другой - помогают задуматься. Картина демонстрирует связь социальных различий, поколений, подчеркивая разное отношение к жизни непохожих людей.

Специальный приз жюри - "Фаза" Кирилла Лукина. Единственный документальный фильм в конкурсе, который выделялся из всех работ серьезной и сложной темой. Дедушка рассказывает внуку об Афганской войне в советские времена. Фильм в наши времена, когда Афганистан переживает серьезные преобразования, в которые вовлечен весь мир, смотрится очень актуально, но непросто. Он направлен против любой войны как таковой, поэтому жюри вручило приз с формулировкой: "Чтобы не повторять".

"Приз за лучшую операторскую работу" - "Авако". Оператор Антон Дорушенков. Тринадцатилетняя Аня осталась под присмотром соседа - панка Арсения. Время действия в фильме - начало двухтысячных. Девочка в него влюблена. Но она не знает, что Арсений завтра отправляется в армию.

"Приз за лучшую анимационную работу" - "Боксбалет" Антона Дьякова. Анимационный фильмы в конкурсе "Короче" впервые. И они составили лучшую часть программы, хотя бы потому, что среди них не было ни одного слабого, в отличие от игровых короткометражек. Лента, успевшая побывать на фестивале в Анси, рассказывает о любви боксера и балерины.

Кадр из фильма "Боксбалет". Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Короче"

Также в рамках фестиваля впервые прошел Калининградский питчинг дебютантов в двух категориях: Short. No Limit - проекты короткометражных фильмов без региональных и сюжетных ограничений и Short. Made in Kaliningrad - проекты короткометражных фильмов, съемки которых планируются в Калининградской области. Экспертный совет под председательством главы Москино Натальи Мокрицкой выделил два проекта, каждый из которых получил по 500 тысяч рублей от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов.

Первый - "Администратор Прощаний", авторы сценария Николай Лупанов, Алёна Пылаева, Алексей Кирилин, режиссер Николай Лупанов (Москва). Фильм - фэнтези в духе братьев Стругацких - рассказывает историю администратора прощаний Петра, который производит плановое переселение душ в прошлое по спискам, выбор которых порой очень несправедлив. Петр решает нарушить правила и переселить душу человека не входящего в список...

Второй - "Старикам тут место", авторы сценария Ирина Козловская, Александр Гаврилов, режиссер и продюсер Александр Гаврилов (Москва). История про будущее, где стариков подвергают тесту на пригодность обществу. Но одна пара вовсе не спешит на тот свет...

Кстати

Большинство фильмов-победителей, как и многие другие из программы, зрители смогут посмотреть на онлайн-платформе Okko, которая в этом году выступила партнером фестиваля "Короче". Уже точно заявлены такие фильмы, доступные для просмотра, как "Жизнь" Давида Топурия, "Полосатый" Татьяны Астаповой, "Фаза" Кирилла Лукина, "Трактат о бабочках" Александра Лаврентьева, "Подходящий день" Екатерины Шупик, "Может ли подсолнух отвернуться от солнца?" Сергея Руссола. Кроме того, модно смотреть специальную коллекцию, в которой представлены фильмы-участники и победители фестиваля "Короче" прошлых лет, среди которых: "Петух" Алексея Нужного с Валентиной Мазуниной, Яной Трояновой и Николаем Ковбасом в главных ролях, "Ночные зимние люди" Валерия Полиенко с Павлом Деревянко в главной роли, "Кое-что задаром" Алексея Талызина с Александром Удаловым, Валерием Кухарешиным и Игорем Лифановым в главных ролях, "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!" Кирилла Васильева с Виктором Добронравовым, Валентиной Мазуниной и Сергеем Бурукновым в главных ролях, "Теленок" Виктории Рунцовой с Михаилом Пореченковым и Ириной Пеговой в главных ролях и "Спаситель" Романа Артемьева с Александром Числовым и Сэсэг Хапсасовой в главных ролях.