Как отметят День российского кино на "Ленфильме"

27 августа - День российского кино, праздник не только кинематографистов, но и зрителей. Киностудия "Ленфильм" отметит его яркими событиями. Это показ фильмов молодых дебютантов, которые были награждены призами на многих кинофорумах, День военно-исторического кино, фестиваль короткометражных фильмов "Кинолес".

Дебютный уик-энд

В киноцентре "Ленфильм" 27 августа в 19.00 состоится показ самых ярких дебютных фильмов последних лет. Это три короткометражных фильма, снятые в Петербурге и получившие призы на крупнейших кинофестивалях: "Календарь" Игоря Поплаухина (2017, приз программы Cinefondation Каннского кинофестиваля, Гран-при "Кинотавтра"), "Сложноподчиненное" Олеси Яковлевой (2019, участник программы Cinefondation Каннского кинофестиваля) и "Топливо" Михаила Архипова (2019, Гран-при "Кинотавра"). Фильмы представят их создатели.

Вход на фильм "Сложноподчиненное" Олеси Яковлевой бесплатный, по регистрации.

В 21.00 будет показана военная драма Александра Золотухина "Мальчик русский", снятый на "Ленфильме" в 2018 году дебют, участвовавший в программе "Форум" Берлинского кинофестиваля. История о простом русском пареньке, который идет на фронт Первой мировой войны с наивной юношеской мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Его оставляют служить слухачом: через огромные металлические раструбы он должен распознать приближение вражеских аэропланов и поднять тревогу.

28 августа в 17.00 - показ фильма "Софичка" (2016) режиссера Киры Коваленко по прозе Фазиля Искандера. После двадцати лет сталинской ссылки в родную абхазскую деревню возвращается Софичка. Перед глазами проходит вся ее жизнь: счастливая юность, любовь и гибель мужа.

29 августа в 17.50 в честь 20-летия фильма "Сестры" (2001) можно будет увидеть дебют Сергея Бодрова-младшего в качестве режиссера. Дина и Света ненавидят друг друга, хотя в них течет одна кровь. Вышедший на свободу отец Дины оказывается в тяжелой ситуации. Бандиты собираются похитить его ребенка, и он вынужден прятать обеих девочек. Столкнувшись с жестокостью жизни, преодолев выпавшие на них испытания, девочки становятся настоящими сестрами.

Фестиваль «Кинолес»

27 - 29 августа пройдет VI Фестиваль живого кино "Кинолес". Его миссия - показать зрителю современное российское короткометражное кино, которое не уступает по качеству полнометражным фильмам, идущим в прокате.

Состоятся кинопоказы лучших короткометражек под открытым небом, мастер-классы по кинопроизводству, лекции о кинопрофессиях, выступления музыкальных групп. Как сообщают организаторы, зрителей также ждут детская поляна с творческими воркшопами, активный отдых на пляже, фуд-корт с едой на любой вкус. При этом зрителей просят заботиться о здоровье, носить маски, соблюдать все меры предосторожности.

Локация: поселок Лисий нос в Приморском районе Петербурга, пляж "Морские дубки". Вход свободный, но нужно оформить регистрацию.

День военно-исторического кино на «Ленфильме»

Специально к Дню российского кино и 76-й годовщине окончания Второй Мировой войны 28 августа Фонд "Мост поколений" проведет День военно-исторического кино на "Ленфильме".

Среди мероприятий - экскурсии по старейшей киностудии страны, лекторий с профессионалами кино, церемония награждения лауреатов VII молодежного кинофестиваля фильмов о Великой Отечественной войне "Перерыв на кино", подведение итогов питчинга, премьерные показы.

В 17.00 состоится кинолекторий "Перерыв на фильм" с Родионом Николайчуком, режиссером монтажа фильма Рената Давлетьярова "Летчик". Эта военная драма выходит в российский прокат в ноябре. Главный герой фильма - пилот Николай Комлев (его играет Петр Федоров), сбитый вражеским огнем, но не сдавшийся. Чудом выжив после крушения самолета, герой борется за жизнь, превозмогая мороз, боль и голод.

Зрителям представится уникальная возможность увидеть материалы фильма и отрывки из него за несколько месяцев до официального релиза. В ходе встречи расскажут о первой сборке фильма, особенностях работы монтажера с режиссером и продюсером проекта, а также со звуком и референсной музыкой.

В 19.00 на сцене кинотеатра "Ленфильм" начнется церемония награждения.

Фильмы представлены в нескольких номинациях: документальный, игровой, анимационный, любительский. В этом году будут вручены Гран-при и спецпризы жюри, а картина, набравшая наибольшее количество положительных откликов от аудитории, получит Приз зрительских симпатий.

Также состоится награждение финалистов IV открытого питчинга кинопроектов на тему Великой Отечественной и Второй Мировой войн, который прошел 22 июня 2021 года, и вручение дипломов участникам документального кинопрактикума - создателям киноальманаха о ветеранах.

В 20.30 церемония завершится демонстрацией картины-обладателя Гран-при кинофестиваля, а также зрителей ждет показ фильмов-победителей питчинга прошлого года: "Африка" (режиссер Дарья Биневская, в ролях - Екатерина Гусева, Олег Чугунов и другие), "Человек идет" (режиссер Светлана Николаенко, в одной из ролей - Сергей Мигицко).

Фильм "Африка" рассказывает о драме, разыгрывающейся зимой 1943 года в многодетной семье на окраине блокадного Ленинграда, в опустевшей после оккупации деревне Валерьяновка. Фильм "Человек идет" - часть проекта "Ленинградская сюита", рассказывающего о жизни артистов блокадного Ленинграда.

Принять участие во всех мероприятиях Дня военно-исторического кино на Ленфильме можно бесплатно по предварительной регистрации.