Первая советская атомная подлодка станет музеем

Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" отправилась из Мурманской области в Кронштадт - к месту вечной стоянки. Здесь субмарине предстоит стать экспонатом Музея военно-морской славы. О новой роли подлодки в конце прошлой недели сообщили в пресс-службе судоремонтного завода "Нерпа", где лодку готовили к транспортировке. В Снежногорске произвели постановку субмарины на стапель-палубу плавдока "Свияга". Межфлотский переход до Кронштадта по Беломоро-Балтийскому каналу продлится от 10 до 14 суток.

"Подлодка отошла от заводского пирса и в ближайшие дни отправится к месту назначения. Завод "Нерпа" все работы по подготовке к перегону выполнил", - рассказали представители завода. По прибытии в Кронштадт внутри субмарины восстановят ключевые пространства и обеспечат свободный доступ. К-3 разместят на металлических опорах и укроют стеклянным куполом.

"Ленинский комсомол" - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, спущена на воду 9 августа 1957 года. Этой подводной лодке 63 года. В 1961-м она ушла на свою первую боевую службу в Атлантику. Еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана. Трагическая дата - 8 сентября 1967-го. На 56-е сутки очередного похода в 1-м отсеке вспыхнул пожар. Командир 2-го отсека капитан-лейтенант Анатолий Маляр закрыл изнутри переборочную дверь между 2-м и 3-м отсеками, остановив распространение огня, чем спас подлодку и остальной экипаж от неминуемой гибели. Жертвами той трагедии стали 39 моряков. В 2014-м году их посмертно наградили орденами Мужества.

В 1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"), куда пришла на утилизацию. Судоремонтники первыми начали борьбу за спасение корабля, высказав идею сделать лодку музеем. В 2010 году главком ВМФ принял решение не утилизировать К-3, а сохранить ее для истории.