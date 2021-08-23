Петербуржец научился заряжать телефон от рюкзака при ходьбе

Петербургский студент Максим Мягких разработал технологию, которая позволяет заряжать гаджеты от рюкзака при ходьбе, сообщает комитет по науке и высшей школе Северной столицы.

Зарядка производится по принципу динамо-машины, когда механическая энергия преобразуется в электричество. Подключить телефон или другой гаджет можно с помощью USB-разъема.

Максим учится в Университете ИТМО на факультете фотоники. В разработке прототипа необычного рюкзака юноше помогали семеро школьников, победителей проектной смены образовательного центра "Сириус". Пока устройство сделано из фанеры, но разработчики рассчитывают, что в перспективе появятся "умные" рюкзаки, которые ничем внешне не будут отличаются от обычных.

Практические испытания показали, что при легкой прогулке энергии хватает на то, чтобы отправить СМС или сделать один короткий звонок. Авторы рассчитывают, что такой рюкзак станет альтернативой пауэрбанкам.

Стоит отметить, что использование энергии движения для зарядки гаджетов предлагалось и ранее. В частности, созданы накладки на ноги и подошвы. Однако использование таких устройств массовым не стало, поскольку оно изменяет моторику ходьбы. У "умных" рюкзаков есть преимущество - при их применении человеку не нужно менять темп ходьбы или подстраиваться под устройство. Все что нужно - носить за плечами рюкзак.