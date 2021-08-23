Сирингарий заложен на скиту Александро-Невской лавры

Новости

В Госдуме отреагировали на предложение отменить лимит на легионеров 15:08
Названы ключевые задачи в развитии электрического транспорта в России 15:05
В Минск прибыла группа ИКАО для расследования инцидента с рейсом Ryanair 15:04
Муниципалитеты могут начать регистрировать браки 15:01
Перевернувшийся на Москве-реке самолет летел без разрешения 14:59
На Ямале белые медведи разорили чум оленеводов 14:51
Бороться с курильщиками будут через социальные сети 14:48
Свыше 320 единиц техники и вооружения на "Армии-2021" покажут в динамике 14:47
В рамках ВЭФ пройдут более 70 деловых мероприятий 14:30
Минприроды: Лесные пожары продолжают тушить в 25 регионах 14:27
Вышел трейлер российского боевика про войну в Сирии "Небо" 14:22
Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов 14:21
Лукашенко не исключает попыток размещения армии США на границах с Афганистаном 14:06
Песков прокомментировал включение "Дождя" в список СМИ-иноагентов 14:05
Путин поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири 14:00
СК начал проверку после падения самолета в Москву-реку 13:56
Качество воды из-под Азовского моря установят в ближайшие недели 13:48
Песков назвал саммит "Крымская платформа" на Украине антироссийским 13:46
В Тюмени школьница попала в больницу после селфи на крыше поезда 13:44
Лукашенко заявил о необходимости укрепления таджикско-афганской границы 13:39
На базе БМП "Курганец-25" планируют создать новые боевые машины 13:36
Рафик Загрутдинов: Связка Северо-Восточной и Северо-Западной хорд откроется в 2022 году 13:20
Глава комитета ГД назвал источник для допвыплат пенсионерам и военным 13:17
В Петербурге сотрудника детдома заподозрили в истязании сироты 13:16
Талибы взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
20 лет назад российские спецслужбы провели уникальную контртеррористическую операцию
20 лет назад российские спецслужбы провели уникальную контртеррористическую операцию
23.08.2021 14:54
Рубрика: Общество

Сирингарий заложен на скиту Александро-Невской лавры

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Первый на Северо-Западе сирингарий (сад сирени) высажен на Никольском скиту Александро-Невской лавры. Никольский - новый скит лавры и расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области, на Сойкинской возвышенности.
Фото: Сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Фото: Сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии
Фото: Сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии

Сирингарий посвящен памяти о героизме советских людей в годы Великой Отечественной войны и 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя защитников отечества. Сад получил название "Александровский".

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
В Кижах освятили 22-главую Преображенскую церковь, охраняемую ЮНЕСКО

Как пояснил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, идея создать именно сад сирени была связана с тем, что этот цветок - цветок Великой Победы. Сиренью встречали советских войнов-освободителей в Европе.

- Решение пришло после того, как я узнал, что существуют тысячи сортов сирени и есть сорта, связанные с военной историей. Например, "Маршал Говоров", "Маршал Рокосовсский", "Дорога жизни", "Говорит Ленинград", "Ольга Берггольц", - отметил владыка.

Кстати, совсем недавно российские селекционеры вывели сорт "Александр Невский" - с красными цветами. Пока что такая сирень появилась в Александро-Невской лавре (сделана "прививка" новым сортом), но обязательно будет и в Никольском скиту лавры. Под кусты с яркими цветами уже зарезервированы места. И еще в скиту ждут выведения сорта "Федор Ушаков".

В Никольском скиту уже есть небольшое хозяйство: сад с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а также огород и пасека. В будущем планируется организовать ферму - чтоб у монастыря было свое молоко, которое пойдет на производство сыра в собственной сыроварне.

Сам скит - небольшой, с храмом-часовней во имя Александра Невского. Название Никольский - от находящегося рядом полуразрушенного Никольского храма XIX века, являющегося знакомым местом для местных жителей.

В регионах Общество Природа Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов
В МИД заявили, что у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT
СК начал проверку после падения самолета в Москву-реку
Зеленский заблокировал на Украине веб-ресурсы ряда российских компаний и СМИ
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете