Сирингарий заложен на скиту Александро-Невской лавры

Первый на Северо-Западе сирингарий (сад сирени) высажен на Никольском скиту Александро-Невской лавры. Никольский - новый скит лавры и расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области, на Сойкинской возвышенности.

Сирингарий посвящен памяти о героизме советских людей в годы Великой Отечественной войны и 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя защитников отечества. Сад получил название "Александровский".

Как пояснил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, идея создать именно сад сирени была связана с тем, что этот цветок - цветок Великой Победы. Сиренью встречали советских войнов-освободителей в Европе.

- Решение пришло после того, как я узнал, что существуют тысячи сортов сирени и есть сорта, связанные с военной историей. Например, "Маршал Говоров", "Маршал Рокосовсский", "Дорога жизни", "Говорит Ленинград", "Ольга Берггольц", - отметил владыка.

Кстати, совсем недавно российские селекционеры вывели сорт "Александр Невский" - с красными цветами. Пока что такая сирень появилась в Александро-Невской лавре (сделана "прививка" новым сортом), но обязательно будет и в Никольском скиту лавры. Под кусты с яркими цветами уже зарезервированы места. И еще в скиту ждут выведения сорта "Федор Ушаков".

В Никольском скиту уже есть небольшое хозяйство: сад с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а также огород и пасека. В будущем планируется организовать ферму - чтоб у монастыря было свое молоко, которое пойдет на производство сыра в собственной сыроварне.

Сам скит - небольшой, с храмом-часовней во имя Александра Невского. Название Никольский - от находящегося рядом полуразрушенного Никольского храма XIX века, являющегося знакомым местом для местных жителей.