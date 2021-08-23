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23.08.2021 11:20
Рубрика: Экономика

Стало известно, насколько подорожала посуточная аренда жилья

Текст: Вера Черенева

За год посуточная аренда квартир подорожала в большинстве крупных городов страны. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Авито Недвижимость", проанализировав цены на посуточный съем жилья.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Например, в Санкт-Петербурге год назад квартиру посуточно можно было снять за две тысячи рублей. А сейчас средняя цена уже 2190. В основном в Петербурге жилье посуточно снимают туристы. И такие квартиры являются серьезными конкурентами отельному бизнесу.

В этом году турсезон в Петербурге значительно лучше прошлогоднего, тем не менее, в гостиницах есть свободные места и отельеры не спешат повышать цены. Именно этим можно объяснить довольно умеренный рост прайсов в сегменте посуточной аренды.

Похожая ситуация в Москве. За год в столице посуточное жилье подорожало всего на 4 процента с 2300 до 2390 рублей.

С 1500 до 2000 рублей поднялись цены на посуточные квартиры в Махачкале, Казани и Горно-Алтайске. Этот тренд можно объяснить ростом внутреннего турпотока. Посуточная аренда жилья в Сочи никогда не была дешевой. Если год назад квартиру в этом городе можно было снять за 2500 рублей, то сейчас отдыхающим надо готовить уже 3000 рублей. Самая дорогая аренда в Ялте. Снять квартиру здесь можно за 3500 рублей в сутки. Судя по всему, на данный момент для местного рынка это предельная планка, ведь за год цены на посуточную аренду в этом городе не изменились. Как и год назад за 2500 можно снять квартиру на сутки в Севастополе.

Подорожала аренда в некурортных городах. Так, в Тюмени за год съем жилья вырос в цене с 1500 до 1600 рублей, в Томске с 1300 до 1500 рублей, в Новосибирске - с 1500 до 1700 рублей, в Красноярске - с 1400 до 1500 рублей.

Дешевле всего квартиру можно снять в Брянске. Сутки в арендованном жилье стоят 1200 рублей, год назад цена была на 200 рублей меньше.

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