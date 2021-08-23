Ученые научились выявлять ботов в соцсетях по социальным связям

Группа петербургских ученых разработала методику, позволяющую искусственному интеллекту выявлять ботов в социальных сетях. В основе разработки поиск неявных социальных связей аккаунтов, сообщает комитет по науке и высшей школе Петербурга.

Авторы разработки - ученые из Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН. Исследователи выяснили, что боты сейчас имеют довольно реалистичные аккаунты, но тем не менее, их поведение в сети все же отличается от того, что характерно для живых пользователей.

Кроме того, анализ групповой активности ботов позволяет выявить то, что они имеют схожие входные данные.

Алгоритм, позволяющий выявлять фальшивые аккаунты, универсален, он может использоваться в разных соцсетях.

Методика дает возможность вычислять ботов в 60-90 процентах случаев в зависимости от "прокачки" фальшивого аккаунта. Система несовершенна, в 5-10 процентах случаев она принимает за ботов живых людей.

В первую очередь разработка петербургских ученых может помочь бизнес-аккаунтам. Именно они, по оценкам СПНИИРАН, чаще всего страдают от ботов. Например, рестораны могут получать множество негативных отзывов от ботов и это приводит к тому, что рейтинг заведений снижается среди реальных пользователей. Также ботов используют для накруток рейтингов.

Результаты исследования петербургских ученых опубликованы в журнале JoWUA.